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الكشافة السعودية تُشارك غدًا بالدورة القمية الـ30 بجامعة عين شمس

تستمر حتى 29 أغسطس الجاري

تبدأ جمعية الكشافة العربية السعودية، يوم غد الخميس، مُشاركتها في الدورة الكشفية القمية الثلاثين، التي تستضيفها جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية، وتستمر حتى 29 أغسطس الجاري، تحت شعار "نحو مواطن عالمي".

وقال مفوض تنمية المراحل بالجمعية عبد الله بن صالح الخضير: إن الدورة القمية تعتبر لقاءً دوريًّا يجمع جوالة الجامعات المصرية والعربية، يمارسون فيه أنشطة متنوعة "كشفية وثقافية وفنية ورياضية واجتماعية"، وفق رؤية تؤكد على "المساهمة في خلق مواطن مرتبط عالمي مُؤثر محليّاً"، من خلال توفير فرص تعلم وتجارب فريدة لكل المشاركين، تُعزز قيم التعاون والإخاء وتمكين الشباب من التعرف على التحديات العالمية والمحلية، وتساهم في خلق حلول محلية ذات أثر عالمي؛ لتكون نموذجاً للبرامج الشبابية والكشفية العالمية.

وأكّد رئيس الوفد الكشفي السعودي خالد صالح بوبشيت، على أهمية هذا اللقاء؛ لما يتضمّنه من أهداف مهمة للجوالة؛ من أهمها إتاحة أكبر نطاق من الاستفادة وتبادل الخبرات والمعارف بين جميع المشاركين، وتعزيز قدراتهم في مجالات المهارات الشخصية ومهارات العمل والمشاركة المجتمعية، والتوعية بالتطورات العالمية في برامج الشباب والبيئة وأهداف التنمية المستدامة، وإعداد الكوادر الكشفية وقيادات الصف الثاني؛ للمساهمة في قيادة الحركة الكشفية في المستقبل، وتوطيد أواصر الصداقة بين المشاركين.

وعن أبرز الفعاليات، أوضح رئيس الوفد أن اللقاء يتضمن العديد من المجالات من أبرزها "الدين والحياة، والتطبيقات العلمية والبيئية، والفنون والآداب، والاقتصاد والمواطنة، والصحة والرياضة، ومهارات الحياة، والخدمة العامة وتنمية المجتمع، والاتصال العالمي، والتقاليد والفنون الكشفية، والتطلع للقيادة، والقيم والاتجاهات الكشفية والمظهر العام".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الكشافة السعودية تُشارك غدًا بالدورة القمية الـ30 بجامعة عين شمس
سبق

تبدأ جمعية الكشافة العربية السعودية، يوم غد الخميس، مُشاركتها في الدورة الكشفية القمية الثلاثين، التي تستضيفها جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية، وتستمر حتى 29 أغسطس الجاري، تحت شعار "نحو مواطن عالمي".

وقال مفوض تنمية المراحل بالجمعية عبد الله بن صالح الخضير: إن الدورة القمية تعتبر لقاءً دوريًّا يجمع جوالة الجامعات المصرية والعربية، يمارسون فيه أنشطة متنوعة "كشفية وثقافية وفنية ورياضية واجتماعية"، وفق رؤية تؤكد على "المساهمة في خلق مواطن مرتبط عالمي مُؤثر محليّاً"، من خلال توفير فرص تعلم وتجارب فريدة لكل المشاركين، تُعزز قيم التعاون والإخاء وتمكين الشباب من التعرف على التحديات العالمية والمحلية، وتساهم في خلق حلول محلية ذات أثر عالمي؛ لتكون نموذجاً للبرامج الشبابية والكشفية العالمية.

وأكّد رئيس الوفد الكشفي السعودي خالد صالح بوبشيت، على أهمية هذا اللقاء؛ لما يتضمّنه من أهداف مهمة للجوالة؛ من أهمها إتاحة أكبر نطاق من الاستفادة وتبادل الخبرات والمعارف بين جميع المشاركين، وتعزيز قدراتهم في مجالات المهارات الشخصية ومهارات العمل والمشاركة المجتمعية، والتوعية بالتطورات العالمية في برامج الشباب والبيئة وأهداف التنمية المستدامة، وإعداد الكوادر الكشفية وقيادات الصف الثاني؛ للمساهمة في قيادة الحركة الكشفية في المستقبل، وتوطيد أواصر الصداقة بين المشاركين.

وعن أبرز الفعاليات، أوضح رئيس الوفد أن اللقاء يتضمن العديد من المجالات من أبرزها "الدين والحياة، والتطبيقات العلمية والبيئية، والفنون والآداب، والاقتصاد والمواطنة، والصحة والرياضة، ومهارات الحياة، والخدمة العامة وتنمية المجتمع، والاتصال العالمي، والتقاليد والفنون الكشفية، والتطلع للقيادة، والقيم والاتجاهات الكشفية والمظهر العام".

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
05:25 PM

الكشافة السعودية تُشارك غدًا بالدورة القمية الـ30 بجامعة عين شمس

تستمر حتى 29 أغسطس الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تبدأ جمعية الكشافة العربية السعودية، يوم غد الخميس، مُشاركتها في الدورة الكشفية القمية الثلاثين، التي تستضيفها جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية، وتستمر حتى 29 أغسطس الجاري، تحت شعار "نحو مواطن عالمي".

وقال مفوض تنمية المراحل بالجمعية عبد الله بن صالح الخضير: إن الدورة القمية تعتبر لقاءً دوريًّا يجمع جوالة الجامعات المصرية والعربية، يمارسون فيه أنشطة متنوعة "كشفية وثقافية وفنية ورياضية واجتماعية"، وفق رؤية تؤكد على "المساهمة في خلق مواطن مرتبط عالمي مُؤثر محليّاً"، من خلال توفير فرص تعلم وتجارب فريدة لكل المشاركين، تُعزز قيم التعاون والإخاء وتمكين الشباب من التعرف على التحديات العالمية والمحلية، وتساهم في خلق حلول محلية ذات أثر عالمي؛ لتكون نموذجاً للبرامج الشبابية والكشفية العالمية.

وأكّد رئيس الوفد الكشفي السعودي خالد صالح بوبشيت، على أهمية هذا اللقاء؛ لما يتضمّنه من أهداف مهمة للجوالة؛ من أهمها إتاحة أكبر نطاق من الاستفادة وتبادل الخبرات والمعارف بين جميع المشاركين، وتعزيز قدراتهم في مجالات المهارات الشخصية ومهارات العمل والمشاركة المجتمعية، والتوعية بالتطورات العالمية في برامج الشباب والبيئة وأهداف التنمية المستدامة، وإعداد الكوادر الكشفية وقيادات الصف الثاني؛ للمساهمة في قيادة الحركة الكشفية في المستقبل، وتوطيد أواصر الصداقة بين المشاركين.

وعن أبرز الفعاليات، أوضح رئيس الوفد أن اللقاء يتضمن العديد من المجالات من أبرزها "الدين والحياة، والتطبيقات العلمية والبيئية، والفنون والآداب، والاقتصاد والمواطنة، والصحة والرياضة، ومهارات الحياة، والخدمة العامة وتنمية المجتمع، والاتصال العالمي، والتقاليد والفنون الكشفية، والتطلع للقيادة، والقيم والاتجاهات الكشفية والمظهر العام".

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