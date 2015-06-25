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"الحياة الفطرية": الإجهاد سبب نفوق وعلين في بلجرشي

يعمل حاليًا بالتعاون على معالجة السلبيات التي تلت عملية الإطلاق

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في بيان له أن سبب نفوق اثنين من وعول بلجرشي بعد أربعة أيام من إطلاقها, الإجهاد الذي تعرضت له، حيث يعد الإجهاد من الأسباب الشائعة لنفوق بعض الحيوانات البرية.

وبين المركز أنه يعمل حالياً بالتعاون مع العديد من الجهات وفي مقدمتها إمارة منطقة الباحة على معالجة السلبيات التي تلت عملية الإطلاق.

وأشار المركز إلى أن أهداف الإطلاق الأساسية في المتنزهات الوطنية هو رفع مستوى الوعي العام والمشاركة المجتمعية في برامج الحياة الفطرية، ورفع جاذبية المتنزهات إضافة للدور المهم للربط بين المحميات ومناطق الانتشار الطبيعي للحيوانات الفطرية عبر الممرات الآمنة التي يقع بها معظم المتنزهات الوطنية، حيث سبق للمركز الإطلاق في العديد من المتنزهات الوطنية في مناطق مختلفة في المملكة وحققت نجاحات ملموسة وتأقلمت الحيوانات المطلقة وتكاثرت بشكل طبيعي وقد تضاعفت في بعض المتنزهات أعداد الظباء ثلاث مرات خلال عامين.

وقال: "إن بعض الثغرات التي تظهر في بعض المواقع لن تشكل عائقًا لاستمرار البرنامج، ويعمل المركز حاليًا على إعادة التقييم لتجسير الفجوات والاستعداد لانطلاقة جديدة بتكاتف العديد من الجهات والجمعيات والمهتمين بالبيئة والمواطنين لتحقيق الأهداف التي قام عليها البرنامج التي تحقق متطلبات رؤية المملكة ومبادرة السعودية الخضراء للوصول إلى بيئة مزدهرة ومستدامة.

كما يتم العمل حالياً على إنشاء مسيج بمواصفات خاصة مناسبة داخل متنزه الشكران يكفل سلامة الوعول وتحقيق الأهداف الأساسية التي أطلقت من أجلها في المتنزه، ويعمل المركز على تحويل هذا المتنزه لنقطة انطلاق لبرامج الإطلاق وإعادة التوطين في منطقة الباحة.

وقدم المركز الشكر للمواطنين الذين شاركوا في عملية الإطلاق والتعاون مع المركز للحد من السلبيات، والذين سيتم بهم ومعهم إنجاح برنامج استعادة الحياة الفطرية في المنطقة.


الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحياة الفطرية": الإجهاد سبب نفوق وعلين في بلجرشي
سبق

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في بيان له أن سبب نفوق اثنين من وعول بلجرشي بعد أربعة أيام من إطلاقها, الإجهاد الذي تعرضت له، حيث يعد الإجهاد من الأسباب الشائعة لنفوق بعض الحيوانات البرية.

وبين المركز أنه يعمل حالياً بالتعاون مع العديد من الجهات وفي مقدمتها إمارة منطقة الباحة على معالجة السلبيات التي تلت عملية الإطلاق.

وأشار المركز إلى أن أهداف الإطلاق الأساسية في المتنزهات الوطنية هو رفع مستوى الوعي العام والمشاركة المجتمعية في برامج الحياة الفطرية، ورفع جاذبية المتنزهات إضافة للدور المهم للربط بين المحميات ومناطق الانتشار الطبيعي للحيوانات الفطرية عبر الممرات الآمنة التي يقع بها معظم المتنزهات الوطنية، حيث سبق للمركز الإطلاق في العديد من المتنزهات الوطنية في مناطق مختلفة في المملكة وحققت نجاحات ملموسة وتأقلمت الحيوانات المطلقة وتكاثرت بشكل طبيعي وقد تضاعفت في بعض المتنزهات أعداد الظباء ثلاث مرات خلال عامين.

وقال: "إن بعض الثغرات التي تظهر في بعض المواقع لن تشكل عائقًا لاستمرار البرنامج، ويعمل المركز حاليًا على إعادة التقييم لتجسير الفجوات والاستعداد لانطلاقة جديدة بتكاتف العديد من الجهات والجمعيات والمهتمين بالبيئة والمواطنين لتحقيق الأهداف التي قام عليها البرنامج التي تحقق متطلبات رؤية المملكة ومبادرة السعودية الخضراء للوصول إلى بيئة مزدهرة ومستدامة.

كما يتم العمل حالياً على إنشاء مسيج بمواصفات خاصة مناسبة داخل متنزه الشكران يكفل سلامة الوعول وتحقيق الأهداف الأساسية التي أطلقت من أجلها في المتنزه، ويعمل المركز على تحويل هذا المتنزه لنقطة انطلاق لبرامج الإطلاق وإعادة التوطين في منطقة الباحة.

وقدم المركز الشكر للمواطنين الذين شاركوا في عملية الإطلاق والتعاون مع المركز للحد من السلبيات، والذين سيتم بهم ومعهم إنجاح برنامج استعادة الحياة الفطرية في المنطقة.


24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
05:01 PM

"الحياة الفطرية": الإجهاد سبب نفوق وعلين في بلجرشي

يعمل حاليًا بالتعاون على معالجة السلبيات التي تلت عملية الإطلاق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في بيان له أن سبب نفوق اثنين من وعول بلجرشي بعد أربعة أيام من إطلاقها, الإجهاد الذي تعرضت له، حيث يعد الإجهاد من الأسباب الشائعة لنفوق بعض الحيوانات البرية.

وبين المركز أنه يعمل حالياً بالتعاون مع العديد من الجهات وفي مقدمتها إمارة منطقة الباحة على معالجة السلبيات التي تلت عملية الإطلاق.

وأشار المركز إلى أن أهداف الإطلاق الأساسية في المتنزهات الوطنية هو رفع مستوى الوعي العام والمشاركة المجتمعية في برامج الحياة الفطرية، ورفع جاذبية المتنزهات إضافة للدور المهم للربط بين المحميات ومناطق الانتشار الطبيعي للحيوانات الفطرية عبر الممرات الآمنة التي يقع بها معظم المتنزهات الوطنية، حيث سبق للمركز الإطلاق في العديد من المتنزهات الوطنية في مناطق مختلفة في المملكة وحققت نجاحات ملموسة وتأقلمت الحيوانات المطلقة وتكاثرت بشكل طبيعي وقد تضاعفت في بعض المتنزهات أعداد الظباء ثلاث مرات خلال عامين.

وقال: "إن بعض الثغرات التي تظهر في بعض المواقع لن تشكل عائقًا لاستمرار البرنامج، ويعمل المركز حاليًا على إعادة التقييم لتجسير الفجوات والاستعداد لانطلاقة جديدة بتكاتف العديد من الجهات والجمعيات والمهتمين بالبيئة والمواطنين لتحقيق الأهداف التي قام عليها البرنامج التي تحقق متطلبات رؤية المملكة ومبادرة السعودية الخضراء للوصول إلى بيئة مزدهرة ومستدامة.

كما يتم العمل حالياً على إنشاء مسيج بمواصفات خاصة مناسبة داخل متنزه الشكران يكفل سلامة الوعول وتحقيق الأهداف الأساسية التي أطلقت من أجلها في المتنزه، ويعمل المركز على تحويل هذا المتنزه لنقطة انطلاق لبرامج الإطلاق وإعادة التوطين في منطقة الباحة.

وقدم المركز الشكر للمواطنين الذين شاركوا في عملية الإطلاق والتعاون مع المركز للحد من السلبيات، والذين سيتم بهم ومعهم إنجاح برنامج استعادة الحياة الفطرية في المنطقة.


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