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الحصيني: حالة مطرية على هذه المناطق اعتباراً من يوم غد

تبدأ بـ "الشمالية" وتمتد إلى "الغربية" و"الوسطى" .. متفاوتة الغزارة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أن تشهد مناطق المملكة اعتباراً من يوم غد الأربعاء، حالة مطرية تبدأ بالمنطقتين الشمالية والشرقية وتمتد إلى الوسطى.

وقال عبر حسابه في "تويتر"، صباح اليوم: حالة مُمطرة متوقعة على الشمالية والغربية والجنوبية الغربية والوسطى والشرقية.. البداية الفعلية من صباح غد الأربعاء على الشمالية - بإذن الله - ثم تمتد إلى أجزاءٍ من الغربية، فالوسطى، فالشرقية، والكويت والجنوبية، ثم قطر والإمارات، والأمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني: حالة مطرية على هذه المناطق اعتباراً من يوم غد
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أن تشهد مناطق المملكة اعتباراً من يوم غد الأربعاء، حالة مطرية تبدأ بالمنطقتين الشمالية والشرقية وتمتد إلى الوسطى.

وقال عبر حسابه في "تويتر"، صباح اليوم: حالة مُمطرة متوقعة على الشمالية والغربية والجنوبية الغربية والوسطى والشرقية.. البداية الفعلية من صباح غد الأربعاء على الشمالية - بإذن الله - ثم تمتد إلى أجزاءٍ من الغربية، فالوسطى، فالشرقية، والكويت والجنوبية، ثم قطر والإمارات، والأمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
08:26 AM
اخر تعديل
22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
01:55 AM

الحصيني: حالة مطرية على هذه المناطق اعتباراً من يوم غد

تبدأ بـ "الشمالية" وتمتد إلى "الغربية" و"الوسطى" .. متفاوتة الغزارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
13
97,988

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أن تشهد مناطق المملكة اعتباراً من يوم غد الأربعاء، حالة مطرية تبدأ بالمنطقتين الشمالية والشرقية وتمتد إلى الوسطى.

وقال عبر حسابه في "تويتر"، صباح اليوم: حالة مُمطرة متوقعة على الشمالية والغربية والجنوبية الغربية والوسطى والشرقية.. البداية الفعلية من صباح غد الأربعاء على الشمالية - بإذن الله - ثم تمتد إلى أجزاءٍ من الغربية، فالوسطى، فالشرقية، والكويت والجنوبية، ثم قطر والإمارات، والأمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة.

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