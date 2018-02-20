الحصيني: حالة مطرية على هذه المناطق اعتباراً من يوم غد

تبدأ بـ "الشمالية" وتمتد إلى "الغربية" و"الوسطى" .. متفاوتة الغزارة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أن تشهد مناطق المملكة اعتباراً من يوم غد الأربعاء، حالة مطرية تبدأ بالمنطقتين الشمالية والشرقية وتمتد إلى الوسطى.

وقال عبر حسابه في "تويتر"، صباح اليوم: حالة مُمطرة متوقعة على الشمالية والغربية والجنوبية الغربية والوسطى والشرقية.. البداية الفعلية من صباح غد الأربعاء على الشمالية - بإذن الله - ثم تمتد إلى أجزاءٍ من الغربية، فالوسطى، فالشرقية، والكويت والجنوبية، ثم قطر والإمارات، والأمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة.