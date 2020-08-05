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"أمين علماء الهند": المملكة تفانت في عدم تعطيل الحج وتحقيق مقاصد الشريعة

هنّأ القيادة بالفرحات الثلاث شفاء خادم الحرمين وعيد الأضحى والموسم الاستثنائي

نوّه الأمين العام لجمعية علماء الهند المركزية الدكتور عزيز أحمد القاسمي، بالنجاح الكبير الذي حققته المملكة في حج هذا العام الاستثنائي رغم جائحة كورونا، مبيناً أن المملكة تفانت في عدم تعطيل الحج وتحقيق مقاصد الشريعة في المحافظة على الأنفس وحماية قاصدي بيت الله الحرام.

جاء ذلك في برقية تلقاها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، رفع في مستهلها التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لقيادة المملكة على الجهود المتواصلة لخدمة الإسلام ورعاية شؤون الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار.

وقال "القاسمي": يسعدني باسمي وجميع منسوبي جمعية علماء الهند أن أقدم التهنئة من أعماق القلب على الفرحات الثلاث التي تحققت للمملكة، وهي: "خروج خادم الحرمين الشريفين ــ يحفظه الله ــ من المستشفى وسلامته، وعيد الأضحى المبارك، وما تحقق في موسم الحج الاستثنائي من نجاح كبير في إقامة فريضة الحج وسلامة الحجاج، في ظل جائحة عالمية عطلت الحياة في كثير من البلدان".

وأكد القاسمي، أن نجاح الحج جاء نتيجة لما توليه قيادة المملكة من عناية وتسخير كل الإمكانات لتوفير سبل الراحة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام كي يؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة، سائلاً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، لكل خير، وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يديم على المملكة أمنها واستقراراها، وأن يصرف عنها الوباء والبلاء.

أمين علماء الهند الدكتور عزيز أحمد القاسمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمين علماء الهند": المملكة تفانت في عدم تعطيل الحج وتحقيق مقاصد الشريعة
سبق

نوّه الأمين العام لجمعية علماء الهند المركزية الدكتور عزيز أحمد القاسمي، بالنجاح الكبير الذي حققته المملكة في حج هذا العام الاستثنائي رغم جائحة كورونا، مبيناً أن المملكة تفانت في عدم تعطيل الحج وتحقيق مقاصد الشريعة في المحافظة على الأنفس وحماية قاصدي بيت الله الحرام.

جاء ذلك في برقية تلقاها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، رفع في مستهلها التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لقيادة المملكة على الجهود المتواصلة لخدمة الإسلام ورعاية شؤون الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار.

وقال "القاسمي": يسعدني باسمي وجميع منسوبي جمعية علماء الهند أن أقدم التهنئة من أعماق القلب على الفرحات الثلاث التي تحققت للمملكة، وهي: "خروج خادم الحرمين الشريفين ــ يحفظه الله ــ من المستشفى وسلامته، وعيد الأضحى المبارك، وما تحقق في موسم الحج الاستثنائي من نجاح كبير في إقامة فريضة الحج وسلامة الحجاج، في ظل جائحة عالمية عطلت الحياة في كثير من البلدان".

وأكد القاسمي، أن نجاح الحج جاء نتيجة لما توليه قيادة المملكة من عناية وتسخير كل الإمكانات لتوفير سبل الراحة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام كي يؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة، سائلاً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، لكل خير، وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يديم على المملكة أمنها واستقراراها، وأن يصرف عنها الوباء والبلاء.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
02:25 PM

"أمين علماء الهند": المملكة تفانت في عدم تعطيل الحج وتحقيق مقاصد الشريعة

هنّأ القيادة بالفرحات الثلاث شفاء خادم الحرمين وعيد الأضحى والموسم الاستثنائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نوّه الأمين العام لجمعية علماء الهند المركزية الدكتور عزيز أحمد القاسمي، بالنجاح الكبير الذي حققته المملكة في حج هذا العام الاستثنائي رغم جائحة كورونا، مبيناً أن المملكة تفانت في عدم تعطيل الحج وتحقيق مقاصد الشريعة في المحافظة على الأنفس وحماية قاصدي بيت الله الحرام.

جاء ذلك في برقية تلقاها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، رفع في مستهلها التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لقيادة المملكة على الجهود المتواصلة لخدمة الإسلام ورعاية شؤون الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار.

وقال "القاسمي": يسعدني باسمي وجميع منسوبي جمعية علماء الهند أن أقدم التهنئة من أعماق القلب على الفرحات الثلاث التي تحققت للمملكة، وهي: "خروج خادم الحرمين الشريفين ــ يحفظه الله ــ من المستشفى وسلامته، وعيد الأضحى المبارك، وما تحقق في موسم الحج الاستثنائي من نجاح كبير في إقامة فريضة الحج وسلامة الحجاج، في ظل جائحة عالمية عطلت الحياة في كثير من البلدان".

وأكد القاسمي، أن نجاح الحج جاء نتيجة لما توليه قيادة المملكة من عناية وتسخير كل الإمكانات لتوفير سبل الراحة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام كي يؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة، سائلاً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، لكل خير، وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يديم على المملكة أمنها واستقراراها، وأن يصرف عنها الوباء والبلاء.

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