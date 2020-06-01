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قوات التحالف تعترض وتسقط طائرتين "مسيّرة" أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

المالكي: الميليشيا مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني باستهدافها المتعمد للمدنيين

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - اليوم الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرتين دون طيار (مسيّرة) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).

وأوضح العقيد المالكي؛ استمرار الميليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات دون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وبيّن العقيد المالكي؛ أن هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات دون طيار تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتأكيد الرفض لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد التي أعلنها التحالف وبدأت في (09 أبريل 2020م) ولم يكن هناك أي استجابة من قبل الميليشيا الحوثية، حيث بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من (5000) اختراق باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

قوات التحالف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قوات التحالف تعترض وتسقط طائرتين "مسيّرة" أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه المملكة
سبق

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - اليوم الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرتين دون طيار (مسيّرة) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).

وأوضح العقيد المالكي؛ استمرار الميليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات دون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وبيّن العقيد المالكي؛ أن هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات دون طيار تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتأكيد الرفض لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد التي أعلنها التحالف وبدأت في (09 أبريل 2020م) ولم يكن هناك أي استجابة من قبل الميليشيا الحوثية، حيث بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من (5000) اختراق باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
12:13 PM

قوات التحالف تعترض وتسقط طائرتين "مسيّرة" أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

المالكي: الميليشيا مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني باستهدافها المتعمد للمدنيين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
12
12,185

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - اليوم الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرتين دون طيار (مسيّرة) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).

وأوضح العقيد المالكي؛ استمرار الميليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات دون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وبيّن العقيد المالكي؛ أن هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات دون طيار تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتأكيد الرفض لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد التي أعلنها التحالف وبدأت في (09 أبريل 2020م) ولم يكن هناك أي استجابة من قبل الميليشيا الحوثية، حيث بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من (5000) اختراق باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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