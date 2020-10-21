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المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساء

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل المهد ووادي الفرع

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساء
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
10:58 AM

المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 5 مساء

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل المهد ووادي الفرع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي المهد ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

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