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اليوم.. انطلاق دور الثمانية من بطولة دوري أحياء فرق الرياض بإقامة مباراتين

تأهل فرق الأرسنال والمملكة والكوبرا ولشبونة والغربي والعميد ومرسيليا والمتحد

اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الثمانية من بطولة دوري أحياء فرق الرياض، والتي يشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بتأهل كل من فرق الأرسنال والمملكة والكوبرا ولشبونة والغربي والعميد ومرسيليا والمتحد.

وقد شهد دور الـ١٦ تسجيل ١٦ هدفا و احتساب ركلتي جزاء وبلغت البطاقات الصفراء ٣٥ بطاقة بينما ظهرت البطاقة الحمراء مرة واحدة.

وكانت مباريات دور الـ١٦ من منافسات الدوري قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي على مدار أربعة أيام احتضنها ملعب اليرموك في شرق العاصمة السعودية الرياض.

يذكر أن دور الـ٨ سينطلق مساء يوم الثلاثاء، بإقامة مباراتين تجمع المباراة الأولى المملكة بالكوبرا وفي المباراة الثانية يلتقي لشبونة والغربي .

وتستكمل مباريات الدور ربع النهائي يوم الأربعاء بإقامة مباراتين تجمع الأولى مرسيليا بالعميد، وفي المباراة الثانية يلتقي الأرسنال بفريق المتحد.

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اليوم.. انطلاق دور الثمانية من بطولة دوري أحياء فرق الرياض بإقامة مباراتين
سبق

اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الثمانية من بطولة دوري أحياء فرق الرياض، والتي يشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بتأهل كل من فرق الأرسنال والمملكة والكوبرا ولشبونة والغربي والعميد ومرسيليا والمتحد.

وقد شهد دور الـ١٦ تسجيل ١٦ هدفا و احتساب ركلتي جزاء وبلغت البطاقات الصفراء ٣٥ بطاقة بينما ظهرت البطاقة الحمراء مرة واحدة.

وكانت مباريات دور الـ١٦ من منافسات الدوري قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي على مدار أربعة أيام احتضنها ملعب اليرموك في شرق العاصمة السعودية الرياض.

يذكر أن دور الـ٨ سينطلق مساء يوم الثلاثاء، بإقامة مباراتين تجمع المباراة الأولى المملكة بالكوبرا وفي المباراة الثانية يلتقي لشبونة والغربي .

وتستكمل مباريات الدور ربع النهائي يوم الأربعاء بإقامة مباراتين تجمع الأولى مرسيليا بالعميد، وفي المباراة الثانية يلتقي الأرسنال بفريق المتحد.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
12:12 AM

اليوم.. انطلاق دور الثمانية من بطولة دوري أحياء فرق الرياض بإقامة مباراتين

تأهل فرق الأرسنال والمملكة والكوبرا ولشبونة والغربي والعميد ومرسيليا والمتحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الثمانية من بطولة دوري أحياء فرق الرياض، والتي يشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بتأهل كل من فرق الأرسنال والمملكة والكوبرا ولشبونة والغربي والعميد ومرسيليا والمتحد.

وقد شهد دور الـ١٦ تسجيل ١٦ هدفا و احتساب ركلتي جزاء وبلغت البطاقات الصفراء ٣٥ بطاقة بينما ظهرت البطاقة الحمراء مرة واحدة.

وكانت مباريات دور الـ١٦ من منافسات الدوري قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي على مدار أربعة أيام احتضنها ملعب اليرموك في شرق العاصمة السعودية الرياض.

يذكر أن دور الـ٨ سينطلق مساء يوم الثلاثاء، بإقامة مباراتين تجمع المباراة الأولى المملكة بالكوبرا وفي المباراة الثانية يلتقي لشبونة والغربي .

وتستكمل مباريات الدور ربع النهائي يوم الأربعاء بإقامة مباراتين تجمع الأولى مرسيليا بالعميد، وفي المباراة الثانية يلتقي الأرسنال بفريق المتحد.

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