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شرطة الباحة تقبض على مواطن أتلف جهازي رصد آلي "ساهر"

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن، أتلف جهازي رصد آلي (ساهر)، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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شرطة الباحة تقبض على مواطن أتلف جهازي رصد آلي "ساهر"
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن، أتلف جهازي رصد آلي (ساهر)، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
01:41 AM

شرطة الباحة تقبض على مواطن أتلف جهازي رصد آلي "ساهر"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن، أتلف جهازي رصد آلي (ساهر)، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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