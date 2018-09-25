النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"شبكة موثوقة" على مدار الساعة.. 24 محطة كهرباء ومغذٍ لخدمة الحرم

فيما تُجرى تجارب تشغيلية متواصلة من خلال "كدي" .. "نواقل أوتوماتيكية"

تهتم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق بالكهرباء، بالمسجد الحرام ومتابعة الأعمال الكهربائية وتشغيلها وفق المواصفات المعتمدة لها على مدار الساعة.

وتتألف تغذية شبكة الكهرباء بالمسجد الحرام من: شبكة زيادة الموثوقية: وهي مخصصة لأحمال الإنارة والتهوية والسلالم والمصاعد والصوت والكاميرات في المسجد الحرام، ويتم تأمين تغذية هذه الشبكة من أربع محطات رئيسية لشركة الكهرباء، وذلك من خلال عدد من المغذيات قادمة من هذه المحطات إلى (٣) محطات تحكم بالمسجد الحرام ويتم توزيعها على محطات التحويل الموجودة بعدة مواقع تحتوي على ( 40 ) محولًا بقدرات مختلفة ( من ١٦٠٠ - ٢٥٠٠ ك.ف.ا ) وجميع هذه المحولات يتم تغذيتها من مغذيين هما (أساسي واحتياطي).

وفي حال وجود أي طارئ -لا سمح الله- يتم تأمين تغذية شبكة زيادة الموثوقية من محطة التوليد الاحتياطية بكدي من خلال عدد (٨) مولدات قدرة المولد الواحد (4 م.ف.ا ) خلال فترة (1 - 3) دقائق ويتم تأمين الأحمال الهامة للفترة من بداية الانقطاع وحتى دخول المولدات للخدمة عبر وحدات التيار غير المنقطع ( UPS ) والموزعة في عدة مواقع بالمسجد الحرام، ويتم مراقبتها والتحكم بها على النحو التالي: الجهد المتوسط من خلال نظام (Supervisory control and data acquisition) SCADA- الجهد المنخفض من خلال نظام Building management system ) BMS .


وتقوم الرئاسة بتنفيذ التجارب التشغيلية للتغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية، للتأكد من موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسية والفرعية بنظام محطات الموثوقية، وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية، مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر، لضمان عدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة ((ATS))، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية.

وتأتي هذه الخدمات بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وفق تطلعات قيادتنا الحكيمة -أيدها الله -ومواكبة رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"شبكة موثوقة" على مدار الساعة.. 24 محطة كهرباء ومغذٍ لخدمة الحرم
سبق

تهتم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق بالكهرباء، بالمسجد الحرام ومتابعة الأعمال الكهربائية وتشغيلها وفق المواصفات المعتمدة لها على مدار الساعة.

وتتألف تغذية شبكة الكهرباء بالمسجد الحرام من: شبكة زيادة الموثوقية: وهي مخصصة لأحمال الإنارة والتهوية والسلالم والمصاعد والصوت والكاميرات في المسجد الحرام، ويتم تأمين تغذية هذه الشبكة من أربع محطات رئيسية لشركة الكهرباء، وذلك من خلال عدد من المغذيات قادمة من هذه المحطات إلى (٣) محطات تحكم بالمسجد الحرام ويتم توزيعها على محطات التحويل الموجودة بعدة مواقع تحتوي على ( 40 ) محولًا بقدرات مختلفة ( من ١٦٠٠ - ٢٥٠٠ ك.ف.ا ) وجميع هذه المحولات يتم تغذيتها من مغذيين هما (أساسي واحتياطي).

وفي حال وجود أي طارئ -لا سمح الله- يتم تأمين تغذية شبكة زيادة الموثوقية من محطة التوليد الاحتياطية بكدي من خلال عدد (٨) مولدات قدرة المولد الواحد (4 م.ف.ا ) خلال فترة (1 - 3) دقائق ويتم تأمين الأحمال الهامة للفترة من بداية الانقطاع وحتى دخول المولدات للخدمة عبر وحدات التيار غير المنقطع ( UPS ) والموزعة في عدة مواقع بالمسجد الحرام، ويتم مراقبتها والتحكم بها على النحو التالي: الجهد المتوسط من خلال نظام (Supervisory control and data acquisition) SCADA- الجهد المنخفض من خلال نظام Building management system ) BMS .


وتقوم الرئاسة بتنفيذ التجارب التشغيلية للتغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية، للتأكد من موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسية والفرعية بنظام محطات الموثوقية، وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية، مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر، لضمان عدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة ((ATS))، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية.

وتأتي هذه الخدمات بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وفق تطلعات قيادتنا الحكيمة -أيدها الله -ومواكبة رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
08:06 PM

"شبكة موثوقة" على مدار الساعة.. 24 محطة كهرباء ومغذٍ لخدمة الحرم

فيما تُجرى تجارب تشغيلية متواصلة من خلال "كدي" .. "نواقل أوتوماتيكية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
2
758

تهتم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق بالكهرباء، بالمسجد الحرام ومتابعة الأعمال الكهربائية وتشغيلها وفق المواصفات المعتمدة لها على مدار الساعة.

وتتألف تغذية شبكة الكهرباء بالمسجد الحرام من: شبكة زيادة الموثوقية: وهي مخصصة لأحمال الإنارة والتهوية والسلالم والمصاعد والصوت والكاميرات في المسجد الحرام، ويتم تأمين تغذية هذه الشبكة من أربع محطات رئيسية لشركة الكهرباء، وذلك من خلال عدد من المغذيات قادمة من هذه المحطات إلى (٣) محطات تحكم بالمسجد الحرام ويتم توزيعها على محطات التحويل الموجودة بعدة مواقع تحتوي على ( 40 ) محولًا بقدرات مختلفة ( من ١٦٠٠ - ٢٥٠٠ ك.ف.ا ) وجميع هذه المحولات يتم تغذيتها من مغذيين هما (أساسي واحتياطي).

وفي حال وجود أي طارئ -لا سمح الله- يتم تأمين تغذية شبكة زيادة الموثوقية من محطة التوليد الاحتياطية بكدي من خلال عدد (٨) مولدات قدرة المولد الواحد (4 م.ف.ا ) خلال فترة (1 - 3) دقائق ويتم تأمين الأحمال الهامة للفترة من بداية الانقطاع وحتى دخول المولدات للخدمة عبر وحدات التيار غير المنقطع ( UPS ) والموزعة في عدة مواقع بالمسجد الحرام، ويتم مراقبتها والتحكم بها على النحو التالي: الجهد المتوسط من خلال نظام (Supervisory control and data acquisition) SCADA- الجهد المنخفض من خلال نظام Building management system ) BMS .


وتقوم الرئاسة بتنفيذ التجارب التشغيلية للتغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية، للتأكد من موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسية والفرعية بنظام محطات الموثوقية، وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية، مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر، لضمان عدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة ((ATS))، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية.

وتأتي هذه الخدمات بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وفق تطلعات قيادتنا الحكيمة -أيدها الله -ومواكبة رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,918
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,732
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,914
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,254

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة