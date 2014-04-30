النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. قناص الكرة يغير السهام بمضارب الجولف في رويال جرينز

ياسر القحطاني في أول ظهور رياضي له بعد إعلانه الاعتزال

في أول ظهور رياضي له بعد إعلان الاعتزال شارك قناص الكرة السعودية الكابتن ياسر القحطاني أمس تدشين ملعب نادي الجولف "رويال جرينز، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وشارك بفعالية اللعبة مع أحد المدربين المتخصصين ومارس هويته في وضع الكرات في أهدافها المخصصة بعيدًا عن الشباك هذه المرة.

وقال كابتن المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق في لقاء إعلامي مازحًا: هذه البداية بكرة صحيحة من عدة محاولات وانتظروا القادم، وأشار إلى الأثر الكبير لإقامة منشأة بحجم ملعب نادي الغولف "رويال جرينز" والذي أكد أنه مفخرة للبلاد وسيُسهم في إيجاد جيل واعد في هذه الرياضة، مشيرًا إلى دور المنشآت في إبراز الأبطال كما حدث في رياضات أخرى.

وكشف إلى ذلك ياسر بن عثمان الرميان، رئيس الاتحاد السعودي للغولف، عن أربعة أهداف كبرى يسعى اتحاده للعمل عليها الفترة المقبلة من أهمها إقامة عددٍ من الملاعب والأكاديميات لتعليم أصول اللعبة، ودعم انتشارها واستضافة عددٍ من البطولات العالمية، مشيرًا إلى العمل لحل مشكلة البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
شاهد .. قناص الكرة يغير السهام بمضارب الجولف في رويال جرينز
سبق

في أول ظهور رياضي له بعد إعلان الاعتزال شارك قناص الكرة السعودية الكابتن ياسر القحطاني أمس تدشين ملعب نادي الجولف "رويال جرينز، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وشارك بفعالية اللعبة مع أحد المدربين المتخصصين ومارس هويته في وضع الكرات في أهدافها المخصصة بعيدًا عن الشباك هذه المرة.

وقال كابتن المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق في لقاء إعلامي مازحًا: هذه البداية بكرة صحيحة من عدة محاولات وانتظروا القادم، وأشار إلى الأثر الكبير لإقامة منشأة بحجم ملعب نادي الغولف "رويال جرينز" والذي أكد أنه مفخرة للبلاد وسيُسهم في إيجاد جيل واعد في هذه الرياضة، مشيرًا إلى دور المنشآت في إبراز الأبطال كما حدث في رياضات أخرى.

وكشف إلى ذلك ياسر بن عثمان الرميان، رئيس الاتحاد السعودي للغولف، عن أربعة أهداف كبرى يسعى اتحاده للعمل عليها الفترة المقبلة من أهمها إقامة عددٍ من الملاعب والأكاديميات لتعليم أصول اللعبة، ودعم انتشارها واستضافة عددٍ من البطولات العالمية، مشيرًا إلى العمل لحل مشكلة البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
12:28 AM

شاهد .. قناص الكرة يغير السهام بمضارب الجولف في رويال جرينز

ياسر القحطاني في أول ظهور رياضي له بعد إعلانه الاعتزال

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
5
5,636

في أول ظهور رياضي له بعد إعلان الاعتزال شارك قناص الكرة السعودية الكابتن ياسر القحطاني أمس تدشين ملعب نادي الجولف "رويال جرينز، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وشارك بفعالية اللعبة مع أحد المدربين المتخصصين ومارس هويته في وضع الكرات في أهدافها المخصصة بعيدًا عن الشباك هذه المرة.

وقال كابتن المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق في لقاء إعلامي مازحًا: هذه البداية بكرة صحيحة من عدة محاولات وانتظروا القادم، وأشار إلى الأثر الكبير لإقامة منشأة بحجم ملعب نادي الغولف "رويال جرينز" والذي أكد أنه مفخرة للبلاد وسيُسهم في إيجاد جيل واعد في هذه الرياضة، مشيرًا إلى دور المنشآت في إبراز الأبطال كما حدث في رياضات أخرى.

وكشف إلى ذلك ياسر بن عثمان الرميان، رئيس الاتحاد السعودي للغولف، عن أربعة أهداف كبرى يسعى اتحاده للعمل عليها الفترة المقبلة من أهمها إقامة عددٍ من الملاعب والأكاديميات لتعليم أصول اللعبة، ودعم انتشارها واستضافة عددٍ من البطولات العالمية، مشيرًا إلى العمل لحل مشكلة البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,132
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,893
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,084
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,203

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة