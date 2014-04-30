في أول ظهور رياضي له بعد إعلان الاعتزال شارك قناص الكرة السعودية الكابتن ياسر القحطاني أمس تدشين ملعب نادي الجولف "رويال جرينز، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وشارك بفعالية اللعبة مع أحد المدربين المتخصصين ومارس هويته في وضع الكرات في أهدافها المخصصة بعيدًا عن الشباك هذه المرة. وقال كابتن المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق في لقاء إعلامي مازحًا: هذه البداية بكرة صحيحة من عدة محاولات وانتظروا القادم، وأشار إلى الأثر الكبير لإقامة منشأة بحجم ملعب نادي الغولف "رويال جرينز" والذي أكد أنه مفخرة للبلاد وسيُسهم في إيجاد جيل واعد في هذه الرياضة، مشيرًا إلى دور المنشآت في إبراز الأبطال كما حدث في رياضات أخرى. وكشف إلى ذلك ياسر بن عثمان الرميان، رئيس الاتحاد السعودي للغولف، عن أربعة أهداف كبرى يسعى اتحاده للعمل عليها الفترة المقبلة من أهمها إقامة عددٍ من الملاعب والأكاديميات لتعليم أصول اللعبة، ودعم انتشارها واستضافة عددٍ من البطولات العالمية، مشيرًا إلى العمل لحل مشكلة البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص.

شاهد .. قناص الكرة يغير السهام بمضارب الجولف في رويال جرينز مسلّم الهواملة سبق 2018-04-29 في أول ظهور رياضي له بعد إعلان الاعتزال شارك قناص الكرة السعودية الكابتن ياسر القحطاني أمس تدشين ملعب نادي الجولف "رويال جرينز، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وشارك بفعالية اللعبة مع أحد المدربين المتخصصين ومارس هويته في وضع الكرات في أهدافها المخصصة بعيدًا عن الشباك هذه المرة.



وقال كابتن المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق في لقاء إعلامي مازحًا: هذه البداية بكرة صحيحة من عدة محاولات وانتظروا القادم، وأشار إلى الأثر الكبير لإقامة منشأة بحجم ملعب نادي الغولف "رويال جرينز" والذي أكد أنه مفخرة للبلاد وسيُسهم في إيجاد جيل واعد في هذه الرياضة، مشيرًا إلى دور المنشآت في إبراز الأبطال كما حدث في رياضات أخرى.



وكشف إلى ذلك ياسر بن عثمان الرميان، رئيس الاتحاد السعودي للغولف، عن أربعة أهداف كبرى يسعى اتحاده للعمل عليها الفترة المقبلة من أهمها إقامة عددٍ من الملاعب والأكاديميات لتعليم أصول اللعبة، ودعم انتشارها واستضافة عددٍ من البطولات العالمية، مشيرًا إلى العمل لحل مشكلة البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439 12:28 AM

شاهد .. قناص الكرة يغير السهام بمضارب الجولف في رويال جرينز ياسر القحطاني في أول ظهور رياضي له بعد إعلانه الاعتزال





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في أول ظهور رياضي له بعد إعلان الاعتزال شارك قناص الكرة السعودية الكابتن ياسر القحطاني أمس تدشين ملعب نادي الجولف "رويال جرينز، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وشارك بفعالية اللعبة مع أحد المدربين المتخصصين ومارس هويته في وضع الكرات في أهدافها المخصصة بعيدًا عن الشباك هذه المرة.



وقال كابتن المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق في لقاء إعلامي مازحًا: هذه البداية بكرة صحيحة من عدة محاولات وانتظروا القادم، وأشار إلى الأثر الكبير لإقامة منشأة بحجم ملعب نادي الغولف "رويال جرينز" والذي أكد أنه مفخرة للبلاد وسيُسهم في إيجاد جيل واعد في هذه الرياضة، مشيرًا إلى دور المنشآت في إبراز الأبطال كما حدث في رياضات أخرى.



وكشف إلى ذلك ياسر بن عثمان الرميان، رئيس الاتحاد السعودي للغولف، عن أربعة أهداف كبرى يسعى اتحاده للعمل عليها الفترة المقبلة من أهمها إقامة عددٍ من الملاعب والأكاديميات لتعليم أصول اللعبة، ودعم انتشارها واستضافة عددٍ من البطولات العالمية، مشيرًا إلى العمل لحل مشكلة البنية التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص.