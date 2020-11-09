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المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ينشر عددًا من الأدلة الوثائقية المترجمة

ضمن جهوده في نشر الوعي الوثائقي بين منسوبي الأجهزة الحكومية

ضمن جهود المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في نشر الوعي الوثائقي بين منسوبي الأجهزة الحكومية، قام المركز بترجمة ونشر عدد من الأدلة والمعايير الصادرة من المجلس الدولي للأرشيف وغيره من الجهات المرجعية في مجال الوثائق للأرشيف وذلك عبر الرابط http://www.ncar.gov.sa/DynamicPages/Page?Id=OX%2BaSRI7jG8BDzvZSIif3Q%3D%3D

وتغطي هذه الأدلة عدداً من الموضوعات الهامة مثل: إدارة السجلات و إدارة الاستمرارية الرقمية، بالإضافة إلى دليل للتعاون بين الأرشيف وقطاع التعليم، وغيرها من الأدلة التي ستساهم في رفع الوعي الوثائقي بالاضافة إلى إثراء المحتوى العربي في مجال الأرشيف.

الجدير بالذكر، أن المركز يتمتع بعضوية المجلس الدولي للأرشيف بإلإضافة إلى جهوده الدائمة لمد جسور التعاون مع عدد من الأرشيفات حول العالم لتناقل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال الوثائق والأرشيف.

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المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ينشر عددًا من الأدلة الوثائقية المترجمة
سبق

ضمن جهود المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في نشر الوعي الوثائقي بين منسوبي الأجهزة الحكومية، قام المركز بترجمة ونشر عدد من الأدلة والمعايير الصادرة من المجلس الدولي للأرشيف وغيره من الجهات المرجعية في مجال الوثائق للأرشيف وذلك عبر الرابط http://www.ncar.gov.sa/DynamicPages/Page?Id=OX%2BaSRI7jG8BDzvZSIif3Q%3D%3D

وتغطي هذه الأدلة عدداً من الموضوعات الهامة مثل: إدارة السجلات و إدارة الاستمرارية الرقمية، بالإضافة إلى دليل للتعاون بين الأرشيف وقطاع التعليم، وغيرها من الأدلة التي ستساهم في رفع الوعي الوثائقي بالاضافة إلى إثراء المحتوى العربي في مجال الأرشيف.

الجدير بالذكر، أن المركز يتمتع بعضوية المجلس الدولي للأرشيف بإلإضافة إلى جهوده الدائمة لمد جسور التعاون مع عدد من الأرشيفات حول العالم لتناقل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال الوثائق والأرشيف.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
04:02 PM

المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ينشر عددًا من الأدلة الوثائقية المترجمة

ضمن جهوده في نشر الوعي الوثائقي بين منسوبي الأجهزة الحكومية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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ضمن جهود المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في نشر الوعي الوثائقي بين منسوبي الأجهزة الحكومية، قام المركز بترجمة ونشر عدد من الأدلة والمعايير الصادرة من المجلس الدولي للأرشيف وغيره من الجهات المرجعية في مجال الوثائق للأرشيف وذلك عبر الرابط http://www.ncar.gov.sa/DynamicPages/Page?Id=OX%2BaSRI7jG8BDzvZSIif3Q%3D%3D

وتغطي هذه الأدلة عدداً من الموضوعات الهامة مثل: إدارة السجلات و إدارة الاستمرارية الرقمية، بالإضافة إلى دليل للتعاون بين الأرشيف وقطاع التعليم، وغيرها من الأدلة التي ستساهم في رفع الوعي الوثائقي بالاضافة إلى إثراء المحتوى العربي في مجال الأرشيف.

الجدير بالذكر، أن المركز يتمتع بعضوية المجلس الدولي للأرشيف بإلإضافة إلى جهوده الدائمة لمد جسور التعاون مع عدد من الأرشيفات حول العالم لتناقل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال الوثائق والأرشيف.

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