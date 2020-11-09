وتغطي هذه الأدلة عدداً من الموضوعات الهامة مثل: إدارة السجلات و إدارة الاستمرارية الرقمية، بالإضافة إلى دليل للتعاون بين الأرشيف وقطاع التعليم، وغيرها من الأدلة التي ستساهم في رفع الوعي الوثائقي بالاضافة إلى إثراء المحتوى العربي في مجال الأرشيف.
الجدير بالذكر، أن المركز يتمتع بعضوية المجلس الدولي للأرشيف بإلإضافة إلى جهوده الدائمة لمد جسور التعاون مع عدد من الأرشيفات حول العالم لتناقل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال الوثائق والأرشيف.
وتغطي هذه الأدلة عدداً من الموضوعات الهامة مثل: إدارة السجلات و إدارة الاستمرارية الرقمية، بالإضافة إلى دليل للتعاون بين الأرشيف وقطاع التعليم، وغيرها من الأدلة التي ستساهم في رفع الوعي الوثائقي بالاضافة إلى إثراء المحتوى العربي في مجال الأرشيف.
الجدير بالذكر، أن المركز يتمتع بعضوية المجلس الدولي للأرشيف بإلإضافة إلى جهوده الدائمة لمد جسور التعاون مع عدد من الأرشيفات حول العالم لتناقل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال الوثائق والأرشيف.
09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
04:02 PM
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ينشر عددًا من الأدلة الوثائقية المترجمة
ضمن جهوده في نشر الوعي الوثائقي بين منسوبي الأجهزة الحكومية
وتغطي هذه الأدلة عدداً من الموضوعات الهامة مثل: إدارة السجلات و إدارة الاستمرارية الرقمية، بالإضافة إلى دليل للتعاون بين الأرشيف وقطاع التعليم، وغيرها من الأدلة التي ستساهم في رفع الوعي الوثائقي بالاضافة إلى إثراء المحتوى العربي في مجال الأرشيف.
الجدير بالذكر، أن المركز يتمتع بعضوية المجلس الدولي للأرشيف بإلإضافة إلى جهوده الدائمة لمد جسور التعاون مع عدد من الأرشيفات حول العالم لتناقل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال الوثائق والأرشيف.