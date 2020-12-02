بتركيز كبير.. النصر يكمل جاهزيته لمواجهة أبها

يسعى لمصالحة جماهيره والعودة لسكة الانتصارات

أكمل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته، لمواجهة نظيره أبها، غداً الخميس، في ختام منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغادر النصر الرياض متوجهاً إلى أبها تأهباً للمواجهة المقرر إقامتها الساعة الـ(3.55) مساءً.



وانطلقت الحصة الأخيرة قبل المباراة الدورية، مبكراً، تحت إشراف البرتغالي روي فيتوريا مدير الجهاز الفني، والذي طالب اللاعبين برفع مستوى التركيز في المباريات المقبلة، نظراً لأهمية كل لقاء عبر مسابقة الدوري، قبل أن يشرح النهج الفني الذي سيطبقه الفريق في مباراة أبها.

