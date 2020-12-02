النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 249 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 337 خلال الـ24 ساعة الماضية

بتركيز كبير.. النصر يكمل جاهزيته لمواجهة أبها

يسعى لمصالحة جماهيره والعودة لسكة الانتصارات

أكمل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته، لمواجهة نظيره أبها، غداً الخميس، في ختام منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغادر النصر الرياض متوجهاً إلى أبها تأهباً للمواجهة المقرر إقامتها الساعة الـ(3.55) مساءً.


وانطلقت الحصة الأخيرة قبل المباراة الدورية، مبكراً، تحت إشراف البرتغالي روي فيتوريا مدير الجهاز الفني، والذي طالب اللاعبين برفع مستوى التركيز في المباريات المقبلة، نظراً لأهمية كل لقاء عبر مسابقة الدوري، قبل أن يشرح النهج الفني الذي سيطبقه الفريق في مباراة أبها.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بتركيز كبير.. النصر يكمل جاهزيته لمواجهة أبها
سبق

أكمل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته، لمواجهة نظيره أبها، غداً الخميس، في ختام منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغادر النصر الرياض متوجهاً إلى أبها تأهباً للمواجهة المقرر إقامتها الساعة الـ(3.55) مساءً.


وانطلقت الحصة الأخيرة قبل المباراة الدورية، مبكراً، تحت إشراف البرتغالي روي فيتوريا مدير الجهاز الفني، والذي طالب اللاعبين برفع مستوى التركيز في المباريات المقبلة، نظراً لأهمية كل لقاء عبر مسابقة الدوري، قبل أن يشرح النهج الفني الذي سيطبقه الفريق في مباراة أبها.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
08:11 PM

بتركيز كبير.. النصر يكمل جاهزيته لمواجهة أبها

يسعى لمصالحة جماهيره والعودة لسكة الانتصارات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,009

أكمل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته، لمواجهة نظيره أبها، غداً الخميس، في ختام منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغادر النصر الرياض متوجهاً إلى أبها تأهباً للمواجهة المقرر إقامتها الساعة الـ(3.55) مساءً.


وانطلقت الحصة الأخيرة قبل المباراة الدورية، مبكراً، تحت إشراف البرتغالي روي فيتوريا مدير الجهاز الفني، والذي طالب اللاعبين برفع مستوى التركيز في المباريات المقبلة، نظراً لأهمية كل لقاء عبر مسابقة الدوري، قبل أن يشرح النهج الفني الذي سيطبقه الفريق في مباراة أبها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,280
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,349
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,068
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,739

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة