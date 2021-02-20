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الأخضر السعودي يفتتح تدريباته في معسكره الاستكشافي بجازان

تحضيرًا لكأس آسيا 2023

افتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ، اليوم السبت ، تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في منطقة جازان، والذي يأتي في إطار المرحلة الثالثة من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت في منافسات الدوري مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مران الاستحواذ على الكرة.

ويواصل المنتخب السعودي غدًا الأحد تدريباته بحصة مسائية تمام الرابعة، على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية.

المنتخب السعودي جازان

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر السعودي يفتتح تدريباته في معسكره الاستكشافي بجازان
سبق

افتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ، اليوم السبت ، تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في منطقة جازان، والذي يأتي في إطار المرحلة الثالثة من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت في منافسات الدوري مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مران الاستحواذ على الكرة.

ويواصل المنتخب السعودي غدًا الأحد تدريباته بحصة مسائية تمام الرابعة، على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
09:57 PM

الأخضر السعودي يفتتح تدريباته في معسكره الاستكشافي بجازان

تحضيرًا لكأس آسيا 2023

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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افتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ، اليوم السبت ، تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في منطقة جازان، والذي يأتي في إطار المرحلة الثالثة من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت في منافسات الدوري مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مران الاستحواذ على الكرة.

ويواصل المنتخب السعودي غدًا الأحد تدريباته بحصة مسائية تمام الرابعة، على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية.

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