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عن بُعد.. "السديس" يفتتح "أحكام الجوائح" بدرس "جهود المملكة في التصدي لكورونا"

دورة علمية صيفية خَتَم درسه فيها بسؤال الله أن يحفظ القيادة ويُديم على بلادنا أمنها وأمانها

افتتح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الدورة العلمية الصيفية المقامة عن بُعد بعنوان: "إذكاء القرائح بأحكام الجوائح.. كورونا أنموذجًا"، بدرس عن "جهود المملكة في التصدي لجائحة كورونا".

واستهل "السديس" الدرس بالجهود التي قامت بها حكومة المملكة للحد من هذه الجائحة وخطورة انتشاره بين أبناء المجتمع؛ مشيرًا إلى استشعار خطر هذا الفيروس الذي دعا المملكة وقيادتها الرشيدة لاتخاذ عدد من القرارات التي حفظت أنفُسَ كثيرة من ضرر هذه الجائحة.

واختتم الرئيس العام لشؤون الحرمين، درسه سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، على القرارات الحكيمة التي ساعدت في الحفاظ على أبناء المملكة من مواطنين ومقيمين، وأن يُديم على بلادنا أمنها وأمانها.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عن بُعد.. "السديس" يفتتح "أحكام الجوائح" بدرس "جهود المملكة في التصدي لكورونا"
سبق

افتتح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الدورة العلمية الصيفية المقامة عن بُعد بعنوان: "إذكاء القرائح بأحكام الجوائح.. كورونا أنموذجًا"، بدرس عن "جهود المملكة في التصدي لجائحة كورونا".

واستهل "السديس" الدرس بالجهود التي قامت بها حكومة المملكة للحد من هذه الجائحة وخطورة انتشاره بين أبناء المجتمع؛ مشيرًا إلى استشعار خطر هذا الفيروس الذي دعا المملكة وقيادتها الرشيدة لاتخاذ عدد من القرارات التي حفظت أنفُسَ كثيرة من ضرر هذه الجائحة.

واختتم الرئيس العام لشؤون الحرمين، درسه سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، على القرارات الحكيمة التي ساعدت في الحفاظ على أبناء المملكة من مواطنين ومقيمين، وأن يُديم على بلادنا أمنها وأمانها.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
09:54 AM

عن بُعد.. "السديس" يفتتح "أحكام الجوائح" بدرس "جهود المملكة في التصدي لكورونا"

دورة علمية صيفية خَتَم درسه فيها بسؤال الله أن يحفظ القيادة ويُديم على بلادنا أمنها وأمانها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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افتتح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الدورة العلمية الصيفية المقامة عن بُعد بعنوان: "إذكاء القرائح بأحكام الجوائح.. كورونا أنموذجًا"، بدرس عن "جهود المملكة في التصدي لجائحة كورونا".

واستهل "السديس" الدرس بالجهود التي قامت بها حكومة المملكة للحد من هذه الجائحة وخطورة انتشاره بين أبناء المجتمع؛ مشيرًا إلى استشعار خطر هذا الفيروس الذي دعا المملكة وقيادتها الرشيدة لاتخاذ عدد من القرارات التي حفظت أنفُسَ كثيرة من ضرر هذه الجائحة.

واختتم الرئيس العام لشؤون الحرمين، درسه سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، على القرارات الحكيمة التي ساعدت في الحفاظ على أبناء المملكة من مواطنين ومقيمين، وأن يُديم على بلادنا أمنها وأمانها.

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