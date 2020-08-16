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شركة المحافظ العقارية تستعد لطرح 6 مليون متر مربع ... أرض مساهمة بوابة الذهب

لجنة المساهمات العقارية “تصفية“ وشركة المحافظ العقارية توقعان اتفاقية تسويق أرض مساهمة بوابة الذهب بالمنطقة الشرقية بمساحة 6 مليون متر مربع.

كما صرّح المدير التنفيذي للمحافظ العقارية الأستاذ عبد الرحمن بن صالح السيف بأن هذا الإسناد من اللجنة يعد محط فخر للمحافظ العقارية وأنها سوف تسخر كافة الإمكانيات ووسائل التسويق الحديثة والمتقدمة التي تتميز بها المحافظ العقارية ، وسنعمل نحن وشركاء النجاح لتحقيق الهدف الأول وهو بيع أرض بوابة الذهب بأفضل عائد والمُستمد من رؤية لجنة المساهمات العقارية “تصفية “ بإعادة حقوق المساهمات العقارية بأفضل عائد وأسرع وقت، وذلك بتسليط الضوء على الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها أرض “بوابة الذهب” وبمساحتها التي تضعها تحت محط أنظار كبرى شركات التطوير العقاري ونتطلع لأن تكون أرض “بوابة الذهب” الوجه الجديد والمواكب لمتطلبات الحياة العصرية المحلية والعالمية.

كما أن مسيرة المحافظ العقارية حافلة بإنجازات كبيرة بتسويق مجموعة من المشاريع بالغة التميز التي لفتت أنظار السوق العقاري مؤخرًا واستطاعت المحافظ العقارية أن تكون الرائدة في تقديم ما يفوق تطلعات عملائها مستعينة بأرقى الخبرات التي تستند على تاريخ من النجاحات لتقديم خدمات تسويقية ذات مستويات عالمية وفق جميع المقاييس كما أنه من المتوقع أن يعلن قريبًا عن تفاصيل أرض “بوابة الذهب” ، الفرصة التي تتألق فخامة وَرُقِيًّا وموقعًا باتجاه التمدد العمراني القادم من عاصمة المنطقة الشرقية.

لجنة المساهمات العقارية تصفية شركة المحافظ العقارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شركة المحافظ العقارية تستعد لطرح 6 مليون متر مربع ... أرض مساهمة بوابة الذهب
سبق

لجنة المساهمات العقارية “تصفية“ وشركة المحافظ العقارية توقعان اتفاقية تسويق أرض مساهمة بوابة الذهب بالمنطقة الشرقية بمساحة 6 مليون متر مربع.

كما صرّح المدير التنفيذي للمحافظ العقارية الأستاذ عبد الرحمن بن صالح السيف بأن هذا الإسناد من اللجنة يعد محط فخر للمحافظ العقارية وأنها سوف تسخر كافة الإمكانيات ووسائل التسويق الحديثة والمتقدمة التي تتميز بها المحافظ العقارية ، وسنعمل نحن وشركاء النجاح لتحقيق الهدف الأول وهو بيع أرض بوابة الذهب بأفضل عائد والمُستمد من رؤية لجنة المساهمات العقارية “تصفية “ بإعادة حقوق المساهمات العقارية بأفضل عائد وأسرع وقت، وذلك بتسليط الضوء على الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها أرض “بوابة الذهب” وبمساحتها التي تضعها تحت محط أنظار كبرى شركات التطوير العقاري ونتطلع لأن تكون أرض “بوابة الذهب” الوجه الجديد والمواكب لمتطلبات الحياة العصرية المحلية والعالمية.

كما أن مسيرة المحافظ العقارية حافلة بإنجازات كبيرة بتسويق مجموعة من المشاريع بالغة التميز التي لفتت أنظار السوق العقاري مؤخرًا واستطاعت المحافظ العقارية أن تكون الرائدة في تقديم ما يفوق تطلعات عملائها مستعينة بأرقى الخبرات التي تستند على تاريخ من النجاحات لتقديم خدمات تسويقية ذات مستويات عالمية وفق جميع المقاييس كما أنه من المتوقع أن يعلن قريبًا عن تفاصيل أرض “بوابة الذهب” ، الفرصة التي تتألق فخامة وَرُقِيًّا وموقعًا باتجاه التمدد العمراني القادم من عاصمة المنطقة الشرقية.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
11:54 AM
اخر تعديل
16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
12:11 PM

شركة المحافظ العقارية تستعد لطرح 6 مليون متر مربع ... أرض مساهمة بوابة الذهب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لجنة المساهمات العقارية “تصفية“ وشركة المحافظ العقارية توقعان اتفاقية تسويق أرض مساهمة بوابة الذهب بالمنطقة الشرقية بمساحة 6 مليون متر مربع.

كما صرّح المدير التنفيذي للمحافظ العقارية الأستاذ عبد الرحمن بن صالح السيف بأن هذا الإسناد من اللجنة يعد محط فخر للمحافظ العقارية وأنها سوف تسخر كافة الإمكانيات ووسائل التسويق الحديثة والمتقدمة التي تتميز بها المحافظ العقارية ، وسنعمل نحن وشركاء النجاح لتحقيق الهدف الأول وهو بيع أرض بوابة الذهب بأفضل عائد والمُستمد من رؤية لجنة المساهمات العقارية “تصفية “ بإعادة حقوق المساهمات العقارية بأفضل عائد وأسرع وقت، وذلك بتسليط الضوء على الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها أرض “بوابة الذهب” وبمساحتها التي تضعها تحت محط أنظار كبرى شركات التطوير العقاري ونتطلع لأن تكون أرض “بوابة الذهب” الوجه الجديد والمواكب لمتطلبات الحياة العصرية المحلية والعالمية.

كما أن مسيرة المحافظ العقارية حافلة بإنجازات كبيرة بتسويق مجموعة من المشاريع بالغة التميز التي لفتت أنظار السوق العقاري مؤخرًا واستطاعت المحافظ العقارية أن تكون الرائدة في تقديم ما يفوق تطلعات عملائها مستعينة بأرقى الخبرات التي تستند على تاريخ من النجاحات لتقديم خدمات تسويقية ذات مستويات عالمية وفق جميع المقاييس كما أنه من المتوقع أن يعلن قريبًا عن تفاصيل أرض “بوابة الذهب” ، الفرصة التي تتألق فخامة وَرُقِيًّا وموقعًا باتجاه التمدد العمراني القادم من عاصمة المنطقة الشرقية.

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