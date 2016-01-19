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115 مليار دولار.. استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية نوفمبر

المملكة تُحافظ على المرتبة الـ17 عالميًّا بين كبار المستثمرين في أداة الديْن الأمريكية

شهدت استثمارات السعودية، تراجعًا في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية بنهاية نوفمبر الماضي، بنسبة 1.3% بما يعادل 1.5 مليار دولار؛ لتبلغ 115 مليار دولار "431.3 مليار ريال"، مقابل 116.5 مليار دولار "436.9 مليار ريال" بنهاية أكتوبر الذي سبقه.

وحافظت السعودية على المرتبة الـ17 عالميًّا بين كبار المستثمرين في أداة الديْن الأمريكية.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية على 98.2 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تُمثل 85% من الإجمالي، ونحو 16.8 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تُشكل 15% من الإجمالي.

وعلى أساس سنوي، تَراجع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 16.4% (22.6 مليار دولار) بنهاية نوفمبر 2021، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2020 البالغ 134.6 مليار دولار.

ومنذ مطلع 2020، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 179.8 مليار دولار في (ديسمبر) 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية (يناير) 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية (فبراير).

بينما بدأت في التراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية (مارس) 2020، و125.3 مليار دولار بنهاية (أبريل)، و123.5 مليار دولار بنهاية (مايو)، قبل أن تعود إلى الشراء في (يونيو) الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.

وعادت إلى البيع بنهاية (يوليو) لتصل استثماراتها إلى 124.6 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 130 مليار دولار بنهاية (أغسطس)، ثم إلى 131.2 مليار دولار بنهاية (سبتمبر)، ثم 134.2 مليار دولار بنهاية (أكتوبر)، ثم إلى 137.6 مليار دولار بنهاية (نوفمبر) 2020.

ووفق "الاقتصادية"، تراجعت إلى 136.4 مليار دولار بنهاية (ديسمبر) 2020، ثم إلى 135.1 مليار دولار بنهاية (يناير) 2021، ثم إلى 132.9 مليار دولار بنهاية (فبراير)، ثم إلى 130.8 مليار دولار بنهاية (مارس)، ثم إلى 130.3 مليار دولار بنهاية أبريل، ثم إلى 127.3 مليار دولار في مايو، قبل أن ترتفع إلى 127.8 مليار دولار في يونيو، و128.1 مليار دولار في يوليو الماضي.

وقد تراجعت إلى 124.1 مليار دولار بنهاية أغسطس، ثم عادت للارتفاع في سبتمبر الماضي إلى 124.3 مليار دولار، وانخفضت في أكتوبر إلى 116.5 مليار دولار، ثم إلى 115 مليار دولار في نوفمبر.

جدير بالذكر أن حيازة السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، كانت قد تراجعت 24.1% (43.4 مليار دولار) خلال 2020؛ لتبلغ 136.4 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2019 البالغ 179.8 مليار دولار.

وارتفع رصيد السعودية خلال 2019 نحو 4.8% بما يعادل 8.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2018 البالغ 171.6 مليار دولار. وخلال 2018، كانت السعودية قد رفعت رصيدها من سندات الخزانة الأمريكية 16.4% بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2017 البالغ 147.4 مليار دولار.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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115 مليار دولار.. استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية نوفمبر
سبق

شهدت استثمارات السعودية، تراجعًا في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية بنهاية نوفمبر الماضي، بنسبة 1.3% بما يعادل 1.5 مليار دولار؛ لتبلغ 115 مليار دولار "431.3 مليار ريال"، مقابل 116.5 مليار دولار "436.9 مليار ريال" بنهاية أكتوبر الذي سبقه.

وحافظت السعودية على المرتبة الـ17 عالميًّا بين كبار المستثمرين في أداة الديْن الأمريكية.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية على 98.2 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تُمثل 85% من الإجمالي، ونحو 16.8 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تُشكل 15% من الإجمالي.

وعلى أساس سنوي، تَراجع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 16.4% (22.6 مليار دولار) بنهاية نوفمبر 2021، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2020 البالغ 134.6 مليار دولار.

ومنذ مطلع 2020، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 179.8 مليار دولار في (ديسمبر) 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية (يناير) 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية (فبراير).

بينما بدأت في التراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية (مارس) 2020، و125.3 مليار دولار بنهاية (أبريل)، و123.5 مليار دولار بنهاية (مايو)، قبل أن تعود إلى الشراء في (يونيو) الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.

وعادت إلى البيع بنهاية (يوليو) لتصل استثماراتها إلى 124.6 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 130 مليار دولار بنهاية (أغسطس)، ثم إلى 131.2 مليار دولار بنهاية (سبتمبر)، ثم 134.2 مليار دولار بنهاية (أكتوبر)، ثم إلى 137.6 مليار دولار بنهاية (نوفمبر) 2020.

ووفق "الاقتصادية"، تراجعت إلى 136.4 مليار دولار بنهاية (ديسمبر) 2020، ثم إلى 135.1 مليار دولار بنهاية (يناير) 2021، ثم إلى 132.9 مليار دولار بنهاية (فبراير)، ثم إلى 130.8 مليار دولار بنهاية (مارس)، ثم إلى 130.3 مليار دولار بنهاية أبريل، ثم إلى 127.3 مليار دولار في مايو، قبل أن ترتفع إلى 127.8 مليار دولار في يونيو، و128.1 مليار دولار في يوليو الماضي.

وقد تراجعت إلى 124.1 مليار دولار بنهاية أغسطس، ثم عادت للارتفاع في سبتمبر الماضي إلى 124.3 مليار دولار، وانخفضت في أكتوبر إلى 116.5 مليار دولار، ثم إلى 115 مليار دولار في نوفمبر.

جدير بالذكر أن حيازة السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، كانت قد تراجعت 24.1% (43.4 مليار دولار) خلال 2020؛ لتبلغ 136.4 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2019 البالغ 179.8 مليار دولار.

وارتفع رصيد السعودية خلال 2019 نحو 4.8% بما يعادل 8.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2018 البالغ 171.6 مليار دولار. وخلال 2018، كانت السعودية قد رفعت رصيدها من سندات الخزانة الأمريكية 16.4% بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2017 البالغ 147.4 مليار دولار.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
12:53 PM

115 مليار دولار.. استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية نوفمبر

المملكة تُحافظ على المرتبة الـ17 عالميًّا بين كبار المستثمرين في أداة الديْن الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت استثمارات السعودية، تراجعًا في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية بنهاية نوفمبر الماضي، بنسبة 1.3% بما يعادل 1.5 مليار دولار؛ لتبلغ 115 مليار دولار "431.3 مليار ريال"، مقابل 116.5 مليار دولار "436.9 مليار ريال" بنهاية أكتوبر الذي سبقه.

وحافظت السعودية على المرتبة الـ17 عالميًّا بين كبار المستثمرين في أداة الديْن الأمريكية.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية على 98.2 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تُمثل 85% من الإجمالي، ونحو 16.8 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تُشكل 15% من الإجمالي.

وعلى أساس سنوي، تَراجع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 16.4% (22.6 مليار دولار) بنهاية نوفمبر 2021، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2020 البالغ 134.6 مليار دولار.

ومنذ مطلع 2020، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 179.8 مليار دولار في (ديسمبر) 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية (يناير) 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية (فبراير).

بينما بدأت في التراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية (مارس) 2020، و125.3 مليار دولار بنهاية (أبريل)، و123.5 مليار دولار بنهاية (مايو)، قبل أن تعود إلى الشراء في (يونيو) الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.

وعادت إلى البيع بنهاية (يوليو) لتصل استثماراتها إلى 124.6 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 130 مليار دولار بنهاية (أغسطس)، ثم إلى 131.2 مليار دولار بنهاية (سبتمبر)، ثم 134.2 مليار دولار بنهاية (أكتوبر)، ثم إلى 137.6 مليار دولار بنهاية (نوفمبر) 2020.

ووفق "الاقتصادية"، تراجعت إلى 136.4 مليار دولار بنهاية (ديسمبر) 2020، ثم إلى 135.1 مليار دولار بنهاية (يناير) 2021، ثم إلى 132.9 مليار دولار بنهاية (فبراير)، ثم إلى 130.8 مليار دولار بنهاية (مارس)، ثم إلى 130.3 مليار دولار بنهاية أبريل، ثم إلى 127.3 مليار دولار في مايو، قبل أن ترتفع إلى 127.8 مليار دولار في يونيو، و128.1 مليار دولار في يوليو الماضي.

وقد تراجعت إلى 124.1 مليار دولار بنهاية أغسطس، ثم عادت للارتفاع في سبتمبر الماضي إلى 124.3 مليار دولار، وانخفضت في أكتوبر إلى 116.5 مليار دولار، ثم إلى 115 مليار دولار في نوفمبر.

جدير بالذكر أن حيازة السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، كانت قد تراجعت 24.1% (43.4 مليار دولار) خلال 2020؛ لتبلغ 136.4 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2019 البالغ 179.8 مليار دولار.

وارتفع رصيد السعودية خلال 2019 نحو 4.8% بما يعادل 8.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2018 البالغ 171.6 مليار دولار. وخلال 2018، كانت السعودية قد رفعت رصيدها من سندات الخزانة الأمريكية 16.4% بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2017 البالغ 147.4 مليار دولار.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,719
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,561
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,847
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,721

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