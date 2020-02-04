ضباب الباحة يدفع المرور لتحذير السائقين والانتشار

تشهدها المنطقة منذ صباح اليوم بالتزامن مع هطولات مطرية

دعت إدارة مرور منطقة الباحة، أهالي المنطقة، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك بسبب الضباب الكثيف الذي تشهده الباحة، وعدد من المحافظات صباح اليوم؛ بالتزامن مع هطول أمطار خفيفة.

وقال "المرور": إن مدينة "ومحافظة المندق وبلجرشي" تشهدان حالة من الضباب، ورؤية محدودة تزامَنَ معها هطول أمطار خفيفة على عقبة المخواة، ويود "المرور" من قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة في هذه الأجواء.

بدورها، انتشرت دوريات المرور المتحركة والثابتة في النقاط والتقاطعات مستخدمة الأضواء التحذيرية.