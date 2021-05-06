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إغلاق 9 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 9 إصابات بكورونا

وزارة الشؤون الإسلامية: مجموع ما أغلق خلال 89 يومًا 1056 مسجدًا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 9 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 9 حالات إصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال 89 يومًا 1056 مسجدًا، وفتح 1037 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتاديها.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة أربعة بمنطقة مكة المكرمة واثنان بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة جازان ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الباحة، مشيرة إلى إعادة فتح 12 مسجدا ،ثلاثة منها بمنطقة الباحة وثلاثة بمنطقة الجوف واثنان بمنطقة الرياض واثنان بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة جازان وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية التي شملت التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيروس كورونا الجديد

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إغلاق 9 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 9 إصابات بكورونا
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 9 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 9 حالات إصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال 89 يومًا 1056 مسجدًا، وفتح 1037 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتاديها.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة أربعة بمنطقة مكة المكرمة واثنان بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة جازان ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الباحة، مشيرة إلى إعادة فتح 12 مسجدا ،ثلاثة منها بمنطقة الباحة وثلاثة بمنطقة الجوف واثنان بمنطقة الرياض واثنان بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة جازان وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية التي شملت التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
09:55 PM

إغلاق 9 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 9 إصابات بكورونا

وزارة الشؤون الإسلامية: مجموع ما أغلق خلال 89 يومًا 1056 مسجدًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 9 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 9 حالات إصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال 89 يومًا 1056 مسجدًا، وفتح 1037 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتاديها.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة أربعة بمنطقة مكة المكرمة واثنان بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة جازان ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الباحة، مشيرة إلى إعادة فتح 12 مسجدا ،ثلاثة منها بمنطقة الباحة وثلاثة بمنطقة الجوف واثنان بمنطقة الرياض واثنان بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة جازان وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية التي شملت التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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