3 مشروعات تعليمية جديدة بجازان بقيمة 24 مليون ريال

في قطاعي أبو عريش والعارضة

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ثلاثة مشروعات تعليمية في قطاعي أبو عريش والعارضة.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي: إن المشروعات التعليمية الجديدة تأتي ضمن خطط وزارة التعليم للاستعداد المبكّر للعام الدراسي الجديد، والتي تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية لاستقبال الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس، وخلق الأجواء والمعطيات المساعدة في إنتاج مخرجات معرفية ومهارية ناجحة وهادفة تتماشى مع رؤية السعودية 2030م.

وأضاف أن هذه المشروعات امتداد للدعم الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله - لقطاع التعليم في المملكة، والدعم والاهتمام الذي يحظى به التعليم من الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، ونائبه.

وأشاد "أبو هادي" خلال حديثه بجهود الخدمات المساندة بالإدارة، ممثلة في إدارة المباني، في متابعة وتنفيذ تلك المشروعات قبل بدء العام الدراسي وتهيئتها لاستقبال الطلاب والطالبات في مطلع العام الدراسي الجديد.

وشملت المباني التعليمية الجديدة المدشنة: مدرسة زيد بن الخطاب للبنين بمكتب التعليم بأبو عريش، ومدرستي بطحان للبنات، وأبوسبيلة للبنات بمكتب التعليم بالعارضة بالحد الجنوبي.

وتضم المباني المدرسية الثلاثة: "51" فصلاً دراسياً، وصالات متعددة الأغراض ومعامل للغات ومعامل للحاسب الآلي ومكتبات وصالات مصادر تعلم وصالات رياضية، ومرافق أخرى يستفيد منها أكثر من 1530 طالباً وطالبة.

كما تابع المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها التي تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 23 مليون ريال.

وشملت ابتدائية المضايا للبنات ومتوسطة المضايا للبنات، بمكتب المسارحة والحرث؛ "36" فصلاً دراسياً وصالتين متعددتي الأغراض، ومعملين للغات، ومعملين للحاسب الآلي، ومكتبات، وصالتي مصادر تعلم، وغرفتي تدبير منزلي، والعديد من المرافق الأخرى، ويستفيد منها أكثر من 1080 طالبة.