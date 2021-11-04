صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية في المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حديثهما مع فتاة في مجمع تجاري بمحافظة جدة، وهما مواطن ومقيم، وجرى استدعاؤهما للوقوف على ملابسات الحادثة واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما.
"شرطة مكة " تستدعي شخصين ظهرا بمقطع فيديو أثناء حديثهما مع فتاة في مجمع تجاري بجدة
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية في المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حديثهما مع فتاة في مجمع تجاري بمحافظة جدة، وهما مواطن ومقيم، وجرى استدعاؤهما للوقوف على ملابسات الحادثة واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما.شرطة مكة المكرمة
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"شرطة مكة " تستدعي شخصين ظهرا بمقطع فيديو أثناء حديثهما مع فتاة في مجمع تجاري بجدةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-04
04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
09:53 PM
"شرطة مكة " تستدعي شخصين ظهرا بمقطع فيديو أثناء حديثهما مع فتاة في مجمع تجاري بجدة
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية في المنطقة تمكنت من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حديثهما مع فتاة في مجمع تجاري بمحافظة جدة، وهما مواطن ومقيم، وجرى استدعاؤهما للوقوف على ملابسات الحادثة واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما.
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