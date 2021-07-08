النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جمعية "عيوني" تصدر تقريرها عن الـ6 أشهر الأولى من تأسيسها

أصدرت جمعية عيوني الصحية، تقريرًا مفصلًا عن الـ6 أشهر الأولى من تأسيسها في 2/ 5/ 1442هـ، ويعد هذا التقرير الأول لها منذ التأسيس، وقد جاء حافلًا بالإنجازات على الرغم من حداثة عهدها.

وأشار التقرير إلى أن الجمعية تمكنت من التغلب على التحديات والظروف المالية والبيئية المحيطة بها، حتى تميزت في أداء أعمالها وأنشطتها وفق منظور مؤسسي محترف يسهم في تحقيق التنمية الصحية المستدامة لأفراد المجتمع من خلال برامج علاجية ووقائية تعزز صحة العيون.

وأبان التقرير أن الجمعية عملت على غرس بذور العطاء والأمل لمستفيديها من المحتاجين من ذوي الدخل المحدود، عبر خطة طموحة تم رسم معالمها بوضوح لتقديم خدمات علاجية ووقائية بمهنية وجودة عالية، وكانت باكورة ثمارها -التي جنتها خلال خمسة وأربعين يومًا من تأسيسها- إطلاق حزمة من الأنظمة واللوائح والأدلة الإجرائية التي تسهم في تحقيق أعلى معايير الشفافية والجودة والتميز المؤسسي والسلامة المالية، وبذلك أصبحت من أبرز الجمعيات الناشئة التي تكتب قصة نجاحها في وقت قياسي، وتكون بذلك نموذجًا ومثالًا يحتذى به بين الجمعيات الناشئة الخيرية عامةً والصحية خاصة.

ولتعزيز رؤية المملكة (2030) في بناء مجتمع صحي وسليم، أوضح التقرير أن الجمعية استطاعت خلال ٦ الستة أشهر الأولى من تأسيسها تقديم 244 عمليةً جراحيةً لـ127 مستفيدًا بقيمة فعلية تقدر بـ(١.٢٣٣.٧٥٥) ريال، وبقيمة اقتصادية تقدر بـ(٢.٥٨٩.٢٦٠) ريال، كما أقامت (٢٦) برنامجًا توعويًّا ووقائيًّا في الأماكن العامة والأسواق، استفاد منه (٢.٤٠٦) مستفيد، وقد شارك في تنفيذ هذه البرامج (٢٦) متطوعًا ما بين أطباء وممارسين صحيين بلغ عدد ساعاتهم التطوعية (١.١١٦)، بقيمة اقتصادية تقدر بـ(١٥٣، ٨٢٨) ريالًا.

وفي إطار التوعية الوقائية ونشر ثقافة الاهتمام بصحة العيون أفاد التقرير بأن الجمعية أطلقت حزمةً من التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالكشف المبكر عن أمراض العيون شاهدها (٣.٧٤١.٤٥١) مشاهدين.

ولتعزيز شراكتها مع المؤسسات الفاعلة في المجتمع أشار التقرير إلى أن الجمعية وقّعت 15 اتفاقية شراكة نوعية مع جهات حكومية وخاصة وتطوعية لخدمة مستفيديها.

ووفقًا للتقرير فإن هذه الإنجازات القياسية تعد بدايةً لمشاريع وبرامج طموحة تسعى الجمعية من خلال خطتها الاستراتيجية إلى الإسهام في التنمية الصحية المستدامة في بلادنا الغالية وفقًا لمنهجية التميز المؤسسي المعتمدة لدى منظمات التميز محليًّا وإقليميًّا، بما يحقق جودة مخرجاتها للحصول على جوائز وشهادات التميز، وبما يضعها في مصافّ الجمعيات المتميزة، ليس على مستوى المملكة ولكن على المستوى الإقليمي والعالمي.. ولإنجاح هذا المسار في التميز وقّعت الجمعية عقدًا تنفيذيًّا مع إحدى الشركات المتخصصة في ذلك للبدء في تطبيق معايير المنظمة الموثوقة.

وفي الختام شكرت جمعية "عيوني" الصحية، كل من دعمها بفكر أو مال أو مسؤولية اجتماعية، وأكدت أن كل من ساندها هو شريك لها في أعمالها وباستمرار العطاء ستخطو الجمعية نحو المستقبل بنجاح، لتحافظ على الإنجازات والمكاسب المتحققة.

يشار إلى أن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، قد اطلع على تقرير جمعية عيوني الصحية، ونوه بدورها الرائع؛ متمنيًا لها التوفيق والنجاح.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جمعية "عيوني" تصدر تقريرها عن الـ6 أشهر الأولى من تأسيسها
سبق

أصدرت جمعية عيوني الصحية، تقريرًا مفصلًا عن الـ6 أشهر الأولى من تأسيسها في 2/ 5/ 1442هـ، ويعد هذا التقرير الأول لها منذ التأسيس، وقد جاء حافلًا بالإنجازات على الرغم من حداثة عهدها.

وأشار التقرير إلى أن الجمعية تمكنت من التغلب على التحديات والظروف المالية والبيئية المحيطة بها، حتى تميزت في أداء أعمالها وأنشطتها وفق منظور مؤسسي محترف يسهم في تحقيق التنمية الصحية المستدامة لأفراد المجتمع من خلال برامج علاجية ووقائية تعزز صحة العيون.

وأبان التقرير أن الجمعية عملت على غرس بذور العطاء والأمل لمستفيديها من المحتاجين من ذوي الدخل المحدود، عبر خطة طموحة تم رسم معالمها بوضوح لتقديم خدمات علاجية ووقائية بمهنية وجودة عالية، وكانت باكورة ثمارها -التي جنتها خلال خمسة وأربعين يومًا من تأسيسها- إطلاق حزمة من الأنظمة واللوائح والأدلة الإجرائية التي تسهم في تحقيق أعلى معايير الشفافية والجودة والتميز المؤسسي والسلامة المالية، وبذلك أصبحت من أبرز الجمعيات الناشئة التي تكتب قصة نجاحها في وقت قياسي، وتكون بذلك نموذجًا ومثالًا يحتذى به بين الجمعيات الناشئة الخيرية عامةً والصحية خاصة.

ولتعزيز رؤية المملكة (2030) في بناء مجتمع صحي وسليم، أوضح التقرير أن الجمعية استطاعت خلال ٦ الستة أشهر الأولى من تأسيسها تقديم 244 عمليةً جراحيةً لـ127 مستفيدًا بقيمة فعلية تقدر بـ(١.٢٣٣.٧٥٥) ريال، وبقيمة اقتصادية تقدر بـ(٢.٥٨٩.٢٦٠) ريال، كما أقامت (٢٦) برنامجًا توعويًّا ووقائيًّا في الأماكن العامة والأسواق، استفاد منه (٢.٤٠٦) مستفيد، وقد شارك في تنفيذ هذه البرامج (٢٦) متطوعًا ما بين أطباء وممارسين صحيين بلغ عدد ساعاتهم التطوعية (١.١١٦)، بقيمة اقتصادية تقدر بـ(١٥٣، ٨٢٨) ريالًا.

وفي إطار التوعية الوقائية ونشر ثقافة الاهتمام بصحة العيون أفاد التقرير بأن الجمعية أطلقت حزمةً من التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالكشف المبكر عن أمراض العيون شاهدها (٣.٧٤١.٤٥١) مشاهدين.

ولتعزيز شراكتها مع المؤسسات الفاعلة في المجتمع أشار التقرير إلى أن الجمعية وقّعت 15 اتفاقية شراكة نوعية مع جهات حكومية وخاصة وتطوعية لخدمة مستفيديها.

ووفقًا للتقرير فإن هذه الإنجازات القياسية تعد بدايةً لمشاريع وبرامج طموحة تسعى الجمعية من خلال خطتها الاستراتيجية إلى الإسهام في التنمية الصحية المستدامة في بلادنا الغالية وفقًا لمنهجية التميز المؤسسي المعتمدة لدى منظمات التميز محليًّا وإقليميًّا، بما يحقق جودة مخرجاتها للحصول على جوائز وشهادات التميز، وبما يضعها في مصافّ الجمعيات المتميزة، ليس على مستوى المملكة ولكن على المستوى الإقليمي والعالمي.. ولإنجاح هذا المسار في التميز وقّعت الجمعية عقدًا تنفيذيًّا مع إحدى الشركات المتخصصة في ذلك للبدء في تطبيق معايير المنظمة الموثوقة.

وفي الختام شكرت جمعية "عيوني" الصحية، كل من دعمها بفكر أو مال أو مسؤولية اجتماعية، وأكدت أن كل من ساندها هو شريك لها في أعمالها وباستمرار العطاء ستخطو الجمعية نحو المستقبل بنجاح، لتحافظ على الإنجازات والمكاسب المتحققة.

يشار إلى أن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، قد اطلع على تقرير جمعية عيوني الصحية، ونوه بدورها الرائع؛ متمنيًا لها التوفيق والنجاح.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
11:20 AM

جمعية "عيوني" تصدر تقريرها عن الـ6 أشهر الأولى من تأسيسها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
48

أصدرت جمعية عيوني الصحية، تقريرًا مفصلًا عن الـ6 أشهر الأولى من تأسيسها في 2/ 5/ 1442هـ، ويعد هذا التقرير الأول لها منذ التأسيس، وقد جاء حافلًا بالإنجازات على الرغم من حداثة عهدها.

وأشار التقرير إلى أن الجمعية تمكنت من التغلب على التحديات والظروف المالية والبيئية المحيطة بها، حتى تميزت في أداء أعمالها وأنشطتها وفق منظور مؤسسي محترف يسهم في تحقيق التنمية الصحية المستدامة لأفراد المجتمع من خلال برامج علاجية ووقائية تعزز صحة العيون.

وأبان التقرير أن الجمعية عملت على غرس بذور العطاء والأمل لمستفيديها من المحتاجين من ذوي الدخل المحدود، عبر خطة طموحة تم رسم معالمها بوضوح لتقديم خدمات علاجية ووقائية بمهنية وجودة عالية، وكانت باكورة ثمارها -التي جنتها خلال خمسة وأربعين يومًا من تأسيسها- إطلاق حزمة من الأنظمة واللوائح والأدلة الإجرائية التي تسهم في تحقيق أعلى معايير الشفافية والجودة والتميز المؤسسي والسلامة المالية، وبذلك أصبحت من أبرز الجمعيات الناشئة التي تكتب قصة نجاحها في وقت قياسي، وتكون بذلك نموذجًا ومثالًا يحتذى به بين الجمعيات الناشئة الخيرية عامةً والصحية خاصة.

ولتعزيز رؤية المملكة (2030) في بناء مجتمع صحي وسليم، أوضح التقرير أن الجمعية استطاعت خلال ٦ الستة أشهر الأولى من تأسيسها تقديم 244 عمليةً جراحيةً لـ127 مستفيدًا بقيمة فعلية تقدر بـ(١.٢٣٣.٧٥٥) ريال، وبقيمة اقتصادية تقدر بـ(٢.٥٨٩.٢٦٠) ريال، كما أقامت (٢٦) برنامجًا توعويًّا ووقائيًّا في الأماكن العامة والأسواق، استفاد منه (٢.٤٠٦) مستفيد، وقد شارك في تنفيذ هذه البرامج (٢٦) متطوعًا ما بين أطباء وممارسين صحيين بلغ عدد ساعاتهم التطوعية (١.١١٦)، بقيمة اقتصادية تقدر بـ(١٥٣، ٨٢٨) ريالًا.

وفي إطار التوعية الوقائية ونشر ثقافة الاهتمام بصحة العيون أفاد التقرير بأن الجمعية أطلقت حزمةً من التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالكشف المبكر عن أمراض العيون شاهدها (٣.٧٤١.٤٥١) مشاهدين.

ولتعزيز شراكتها مع المؤسسات الفاعلة في المجتمع أشار التقرير إلى أن الجمعية وقّعت 15 اتفاقية شراكة نوعية مع جهات حكومية وخاصة وتطوعية لخدمة مستفيديها.

ووفقًا للتقرير فإن هذه الإنجازات القياسية تعد بدايةً لمشاريع وبرامج طموحة تسعى الجمعية من خلال خطتها الاستراتيجية إلى الإسهام في التنمية الصحية المستدامة في بلادنا الغالية وفقًا لمنهجية التميز المؤسسي المعتمدة لدى منظمات التميز محليًّا وإقليميًّا، بما يحقق جودة مخرجاتها للحصول على جوائز وشهادات التميز، وبما يضعها في مصافّ الجمعيات المتميزة، ليس على مستوى المملكة ولكن على المستوى الإقليمي والعالمي.. ولإنجاح هذا المسار في التميز وقّعت الجمعية عقدًا تنفيذيًّا مع إحدى الشركات المتخصصة في ذلك للبدء في تطبيق معايير المنظمة الموثوقة.

وفي الختام شكرت جمعية "عيوني" الصحية، كل من دعمها بفكر أو مال أو مسؤولية اجتماعية، وأكدت أن كل من ساندها هو شريك لها في أعمالها وباستمرار العطاء ستخطو الجمعية نحو المستقبل بنجاح، لتحافظ على الإنجازات والمكاسب المتحققة.

يشار إلى أن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، قد اطلع على تقرير جمعية عيوني الصحية، ونوه بدورها الرائع؛ متمنيًا لها التوفيق والنجاح.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,625
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,988
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,355
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,716

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة