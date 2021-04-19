الإمارات تسجّل 1,803 إصابات جديدة بكورونا وحالتي وفاة
إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 498,957 إصابة
سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، 1,803 إصابات جديدة بكورونا وحالتي وفاة.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 498,957 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,556 وفاة، مشيرة إلى تماثل 1,760 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 481,326 حالة.
الإمارات تسجّل 1,803 إصابات جديدة بكورونا وحالتي وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-04-19
سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، 1,803 إصابات جديدة بكورونا وحالتي وفاة.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 498,957 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,556 وفاة، مشيرة إلى تماثل 1,760 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 481,326 حالة.
19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
01:57 PM
الإمارات تسجّل 1,803 إصابات جديدة بكورونا وحالتي وفاة
سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، 1,803 إصابات جديدة بكورونا وحالتي وفاة.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 498,957 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,556 وفاة، مشيرة إلى تماثل 1,760 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 481,326 حالة.