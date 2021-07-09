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سمو ولي العهد يستعرض مع الرئيس التونسي العلاقات الثنائية بين البلدَيْن وسُبل تعزيزها

تلقى اتصالاً هاتفيًّا بحثا خلاله عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبَحْث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سمو ولي العهد يستعرض مع الرئيس التونسي العلاقات الثنائية بين البلدَيْن وسُبل تعزيزها
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبَحْث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
11:45 PM
اخر تعديل
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
02:22 AM

سمو ولي العهد يستعرض مع الرئيس التونسي العلاقات الثنائية بين البلدَيْن وسُبل تعزيزها

تلقى اتصالاً هاتفيًّا بحثا خلاله عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
0
1,025

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبَحْث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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