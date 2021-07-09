تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس التونسي قيس سعيد. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبَحْث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

سمو ولي العهد يستعرض مع الرئيس التونسي العلاقات الثنائية بين البلدَيْن وسُبل تعزيزها وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-09 تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس التونسي قيس سعيد.



وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبَحْث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 11:45 PM

اخر تعديل 10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 02:22 AM

سمو ولي العهد يستعرض مع الرئيس التونسي العلاقات الثنائية بين البلدَيْن وسُبل تعزيزها تلقى اتصالاً هاتفيًّا بحثا خلاله عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك





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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس التونسي قيس سعيد.



وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبَحْث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.