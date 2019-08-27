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فريق مركز الملك سلمان يسلم برنامج الأغذية العالمي في نيكاراجوا 260 طنًا من التمور

لتوزيعها على المحتاجين

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شحنة من التمور تزن 260 طنًا لبرنامج الغذاء العالمي لتوزيعها على المحتاجين في جمهورية نيكاراجوا، وذلك في مقر وزارة التعليم بالعاصمة ماناغوا.

وأشاد المسؤولون في نيكاراجوا بالمساعدات الإنسانية و الإغاثية التي تقدمها حكومة المملكة بقيادة ‏خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لبلادهم، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة.

حضر التسليم وزيرة تعليم جمهورية نيكاراجوا، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون التعليمية، ومديرة مكتب برنامج الغذاء العالمي، ومندوب سفارة المملكة في المكسيك، ومندوب وزارة المالية السعودية، وفريق المركز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فريق مركز الملك سلمان يسلم برنامج الأغذية العالمي في نيكاراجوا 260 طنًا من التمور
سبق

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شحنة من التمور تزن 260 طنًا لبرنامج الغذاء العالمي لتوزيعها على المحتاجين في جمهورية نيكاراجوا، وذلك في مقر وزارة التعليم بالعاصمة ماناغوا.

وأشاد المسؤولون في نيكاراجوا بالمساعدات الإنسانية و الإغاثية التي تقدمها حكومة المملكة بقيادة ‏خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لبلادهم، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة.

حضر التسليم وزيرة تعليم جمهورية نيكاراجوا، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون التعليمية، ومديرة مكتب برنامج الغذاء العالمي، ومندوب سفارة المملكة في المكسيك، ومندوب وزارة المالية السعودية، وفريق المركز.

27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
05:14 PM

فريق مركز الملك سلمان يسلم برنامج الأغذية العالمي في نيكاراجوا 260 طنًا من التمور

لتوزيعها على المحتاجين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شحنة من التمور تزن 260 طنًا لبرنامج الغذاء العالمي لتوزيعها على المحتاجين في جمهورية نيكاراجوا، وذلك في مقر وزارة التعليم بالعاصمة ماناغوا.

وأشاد المسؤولون في نيكاراجوا بالمساعدات الإنسانية و الإغاثية التي تقدمها حكومة المملكة بقيادة ‏خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لبلادهم، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة.

حضر التسليم وزيرة تعليم جمهورية نيكاراجوا، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون التعليمية، ومديرة مكتب برنامج الغذاء العالمي، ومندوب سفارة المملكة في المكسيك، ومندوب وزارة المالية السعودية، وفريق المركز.

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