"الشهراني" مديرًا تنفيذيًّا لاتحاد الرماية

أصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية، فارس بن عصمت السعدي، قرارًا بتكليف أحمد بن منصور الشهراني، مديرًا تنفيذيًّا للاتحاد؛ بهدف رفع مستوى أداء الاتحاد، والارتقاء بأنشطته وبرامجه.

ويعد "الشهراني" من الكفاءات الإدارية التي خدمت اتحاد الرماية في أكثر من منصب؛ حيث تقلّد عدة مناصب؛ منها سكرتارية لجنة الحكام، ومدير الشؤون الإدارية، ومدير العلاقات الدولية.

وقدَّم المدير التنفيذي للاتحاد شكره وتقديره لمجلس الإدارة على الثقة التي منحوها إياه بهذا التكليف، مؤكدًا أنه سيعمل مع فريق العمل على تحقيق التطلعات للوصول للنجاحات التي يتطلع لها المسؤولون عن الرياضة في هذا البلد المعطاء، والسعي إلى تحقيق أهداف واستراتيجية اتحاد الرماية التي تتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.