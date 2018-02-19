وتتوقع الهيئة أن تستقبل تايلاند ما لا يقل عن 200 ألف زائر من السعودية.

وقال نوند كالينتا؛ كبير المسؤولين التجاريين في شركة الطيران التايلاندية، إنه تم تقديم خطة للرحلات بين البلدين إلى هيئة الطيران المدني في تايلاند، مشيراً إلى أنه يتم تقييم حركة المسافرين لتحديد عدد الرحلات ومواعيد إطلاقها.

تخطط الخطوط الجوية التايلاندية الدولية (THAI) لإطلاق رحلات مباشرة بين بانكوك والرياض في شهر مايو المقبل.

مايو المقبل.. الخطوط التايلاندية تخطط لإطلاق رحلاتها للسعودية خالد علي سبق 2022-02-19 تخطط الخطوط الجوية التايلاندية الدولية (THAI) لإطلاق رحلات مباشرة بين بانكوك والرياض في شهر مايو المقبل. وقال نوند كالينتا؛ كبير المسؤولين التجاريين في شركة الطيران التايلاندية، إنه تم تقديم خطة للرحلات بين البلدين إلى هيئة الطيران المدني في تايلاند، مشيراً إلى أنه يتم تقييم حركة المسافرين لتحديد عدد الرحلات ومواعيد إطلاقها. وتدرس الهيئة السياحة التايلاندية (TAT) أيضاً، إطلاق حملات تسويق سياحي لجذب السياح السعوديين. وتتوقع الهيئة أن تستقبل تايلاند ما لا يقل عن 200 ألف زائر من السعودية.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443 12:10 PM

اخر تعديل 19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443 02:14 PM

مايو المقبل.. الخطوط التايلاندية تخطط لإطلاق رحلاتها للسعودية توقعات باستقبال ما لا يقل عن 200 ألف زائر من المملكة





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تخطط الخطوط الجوية التايلاندية الدولية (THAI) لإطلاق رحلات مباشرة بين بانكوك والرياض في شهر مايو المقبل.

وقال نوند كالينتا؛ كبير المسؤولين التجاريين في شركة الطيران التايلاندية، إنه تم تقديم خطة للرحلات بين البلدين إلى هيئة الطيران المدني في تايلاند، مشيراً إلى أنه يتم تقييم حركة المسافرين لتحديد عدد الرحلات ومواعيد إطلاقها.

وتدرس الهيئة السياحة التايلاندية (TAT) أيضاً، إطلاق حملات تسويق سياحي لجذب السياح السعوديين.

وتتوقع الهيئة أن تستقبل تايلاند ما لا يقل عن 200 ألف زائر من السعودية.