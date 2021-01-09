احترازيًّا.. إغلاق مؤقت لطريق الهدا

إمارة مكة: بسبب هطول الأمطار

أعلن الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" اليوم السبت؛ إغلاقًا مؤقتًا لطريق الهدا احترازيًّا بسبب هطول الأمطار.



وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة الباحة وعسير (تشمل السواحل منها) تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، الجوف، تبوك، المدينة المنورة.