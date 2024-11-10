النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جراحة دقيقة تُعيد الحركة لطفل الـ"3" سنوات بمستشفى سليمان الحبيب

عانى شللاً جزئياً سببه تكيُّس وتشوُّه أسفل العمود الفقري.. غادر لمنزله

تمكّن فريقٌ طبي متخصّص في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، من إعادة الحركة إلى الأطراف السفلية لطفل عمره "3" سنوات، عانى شللاً جزئياً سببه تكيُّس وتشوُّه أسفل العمود الفقري.

وقال الدكتور ناجي المسعود؛ استشاري جراحة المخ والأعصاب رئيس الفريق الطبي المعالج، إن الطفل تم تحويله إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب من مستشفى آخر في المنطقة، بعد أن تبين أنه يعاني شللاً جزئياً في أطرافه السفلية، وعلى الفور تم إخضاعه للتحاليل والفحوصات الطبية الدقيقة ذات الصلة بالأعراض التي يعانيها، وبيّنت صور الرنين المغنطيسي التي أُخذت من الرأس والعمود الفقري وجود تشوُّه في الأعصاب، وتكيُّس كبير حجمه "8" سنتيمترات مكعبة أسفل الظهر، الأمر الذي حتم التدخل الجراحي العاجل.

وبعد دراسة الحالة في ضوء نتائج الفحوصات الطبية، وتحديد التشوّه من الداخل والخارج، ومخارج الأعصاب، تم اتخاذ التدابير التحضيرية كافة للعملية، حيث أُجريت له جراحة معقدة ودقيقة، إذ تم في المرحلة الأولى منها إزالة الكيس بشكل كامل ورفع الضغط عن العمود الفقري وتحرير الحبل الشوكي، وتحسين الدورة الدموية، وتمت بعدها استعادة القدرة على الحركة، وفي المرحلة الثانية نجح الفريق الطبي في إعادة الأعصاب إلى وضعها الطبيعي، واصلاح غشاء النخاع الشوكي، ومن ثم ترميم الجلد.

واستُخدم في العملية التي استمرت "5" ساعات، مجهر "Bettro" الدقيق، وصورة السونار التلفزيونية وتخطيط الأعصاب، وجرت العملية وفقاً للخطة العلاجية ودون مضاعفات أو اختلاطات، وبفضل الله، بيّن الفحص السريري عودة الحركة بنسبة "٩٠%" للأطراف التي عانت الشلل، وبعد "8" أيام قضاها قيد التنويم والرعاية الصحية الحثيثة، تحسنت حالته وغادر إلى منزله.

ويعد مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم، إضافة مهمة للقطاع الصحي بالمنطقة، ويمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية التي يحظى بها أبناؤها، لاعتماده على أفضل الكوادر الطبية وأميزها في مختلف التخصصات، وتوظيفه أحدث وأفضل ما أنتجته التكنولوجيا الطبية من الأجهزة التشخيصية والعلاجية.

فريقٌ طبي مستشفى الدكتور  سليمان الحبيب القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جراحة دقيقة تُعيد الحركة لطفل الـ"3" سنوات بمستشفى سليمان الحبيب
سبق

تمكّن فريقٌ طبي متخصّص في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، من إعادة الحركة إلى الأطراف السفلية لطفل عمره "3" سنوات، عانى شللاً جزئياً سببه تكيُّس وتشوُّه أسفل العمود الفقري.

وقال الدكتور ناجي المسعود؛ استشاري جراحة المخ والأعصاب رئيس الفريق الطبي المعالج، إن الطفل تم تحويله إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب من مستشفى آخر في المنطقة، بعد أن تبين أنه يعاني شللاً جزئياً في أطرافه السفلية، وعلى الفور تم إخضاعه للتحاليل والفحوصات الطبية الدقيقة ذات الصلة بالأعراض التي يعانيها، وبيّنت صور الرنين المغنطيسي التي أُخذت من الرأس والعمود الفقري وجود تشوُّه في الأعصاب، وتكيُّس كبير حجمه "8" سنتيمترات مكعبة أسفل الظهر، الأمر الذي حتم التدخل الجراحي العاجل.

وبعد دراسة الحالة في ضوء نتائج الفحوصات الطبية، وتحديد التشوّه من الداخل والخارج، ومخارج الأعصاب، تم اتخاذ التدابير التحضيرية كافة للعملية، حيث أُجريت له جراحة معقدة ودقيقة، إذ تم في المرحلة الأولى منها إزالة الكيس بشكل كامل ورفع الضغط عن العمود الفقري وتحرير الحبل الشوكي، وتحسين الدورة الدموية، وتمت بعدها استعادة القدرة على الحركة، وفي المرحلة الثانية نجح الفريق الطبي في إعادة الأعصاب إلى وضعها الطبيعي، واصلاح غشاء النخاع الشوكي، ومن ثم ترميم الجلد.

واستُخدم في العملية التي استمرت "5" ساعات، مجهر "Bettro" الدقيق، وصورة السونار التلفزيونية وتخطيط الأعصاب، وجرت العملية وفقاً للخطة العلاجية ودون مضاعفات أو اختلاطات، وبفضل الله، بيّن الفحص السريري عودة الحركة بنسبة "٩٠%" للأطراف التي عانت الشلل، وبعد "8" أيام قضاها قيد التنويم والرعاية الصحية الحثيثة، تحسنت حالته وغادر إلى منزله.

ويعد مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم، إضافة مهمة للقطاع الصحي بالمنطقة، ويمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية التي يحظى بها أبناؤها، لاعتماده على أفضل الكوادر الطبية وأميزها في مختلف التخصصات، وتوظيفه أحدث وأفضل ما أنتجته التكنولوجيا الطبية من الأجهزة التشخيصية والعلاجية.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
11:59 AM

جراحة دقيقة تُعيد الحركة لطفل الـ"3" سنوات بمستشفى سليمان الحبيب

عانى شللاً جزئياً سببه تكيُّس وتشوُّه أسفل العمود الفقري.. غادر لمنزله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
285

تمكّن فريقٌ طبي متخصّص في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، من إعادة الحركة إلى الأطراف السفلية لطفل عمره "3" سنوات، عانى شللاً جزئياً سببه تكيُّس وتشوُّه أسفل العمود الفقري.

وقال الدكتور ناجي المسعود؛ استشاري جراحة المخ والأعصاب رئيس الفريق الطبي المعالج، إن الطفل تم تحويله إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب من مستشفى آخر في المنطقة، بعد أن تبين أنه يعاني شللاً جزئياً في أطرافه السفلية، وعلى الفور تم إخضاعه للتحاليل والفحوصات الطبية الدقيقة ذات الصلة بالأعراض التي يعانيها، وبيّنت صور الرنين المغنطيسي التي أُخذت من الرأس والعمود الفقري وجود تشوُّه في الأعصاب، وتكيُّس كبير حجمه "8" سنتيمترات مكعبة أسفل الظهر، الأمر الذي حتم التدخل الجراحي العاجل.

وبعد دراسة الحالة في ضوء نتائج الفحوصات الطبية، وتحديد التشوّه من الداخل والخارج، ومخارج الأعصاب، تم اتخاذ التدابير التحضيرية كافة للعملية، حيث أُجريت له جراحة معقدة ودقيقة، إذ تم في المرحلة الأولى منها إزالة الكيس بشكل كامل ورفع الضغط عن العمود الفقري وتحرير الحبل الشوكي، وتحسين الدورة الدموية، وتمت بعدها استعادة القدرة على الحركة، وفي المرحلة الثانية نجح الفريق الطبي في إعادة الأعصاب إلى وضعها الطبيعي، واصلاح غشاء النخاع الشوكي، ومن ثم ترميم الجلد.

واستُخدم في العملية التي استمرت "5" ساعات، مجهر "Bettro" الدقيق، وصورة السونار التلفزيونية وتخطيط الأعصاب، وجرت العملية وفقاً للخطة العلاجية ودون مضاعفات أو اختلاطات، وبفضل الله، بيّن الفحص السريري عودة الحركة بنسبة "٩٠%" للأطراف التي عانت الشلل، وبعد "8" أيام قضاها قيد التنويم والرعاية الصحية الحثيثة، تحسنت حالته وغادر إلى منزله.

ويعد مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم، إضافة مهمة للقطاع الصحي بالمنطقة، ويمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية التي يحظى بها أبناؤها، لاعتماده على أفضل الكوادر الطبية وأميزها في مختلف التخصصات، وتوظيفه أحدث وأفضل ما أنتجته التكنولوجيا الطبية من الأجهزة التشخيصية والعلاجية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,689
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,969
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,139
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,171

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة