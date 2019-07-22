3 إنجازات متميزة تضيفها "صحية الحرس الوطني" لملف التحول الرقمي.. هنا تفاصيلها

تماشيًا مع إستراتيجية الحكومة بما يُسهم في تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمرضى

تماشيًا مع إستراتيجية الحكومة للتحول الرقمي، بما يُسهم في تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمرضى؛ نجحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أخيرًا في تفعيل الكثير من الخدمات الإلكترونية والوصول بها إلى آفاق رحبة، حيث طبقت الملف الصحي الإلكتروني الموحد، ونظام التصديق الرقمي، وبنية تقنية معلومات متطورة، وهو ما أهل الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني لتحصل أخيرًا على شهادة اعتماد نضج البنية التحتية لتقنية المعلومات (INFRAM) المستوى السادس مقدمة من الجمعية الأمريكية للمعلوماتية الصحية (HIMSS)، في إنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى العالم.

وكذلك استطاعت الحصول على شهادة نضج تطبيق أنظمة المعلومات الصحية الإلكترونية للعيادات الخارجية (O-EMRAM) للمستوى السابع من الجمعية ذاتها.

وفي إطار تسريع المعاملات ورفع درجة الأمان والموثوقية فيها، تم تطبيق نظام التصديق الرقمي، والذي يعد منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة الرقمية (Public Key Infrastructure-PKI) المستخدمة، حيث تمكّن هذه البنية الأمنية المنشآت الحكومية والأفراد بمختلف فئاتهم من إجراء الأعمال والعمليات الإلكترونية بأمن وموثوقية وسلامة تامة باستخدام شهادات التصديق الرقمية عوضًا عن كلمة السر، والتوقيع الإلكتروني عوضًا عن التوقيع اليدوي، وتشفير الملفات والمستندات وكل البيانات.

وقامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بعرض تجربة الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني في تطبيق التصديق الرقمي كقصة نجاح يُحتذى بها في هذا الجانب من التحول الرقمي.

من ناحية أخرى، سعت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني إلى إنشاء مسار لتطوير البنية التحتية مرتبط بالأعمال والنتائج الإكلينيكية ليضمن تبني ملف صحي إلكتروني موحد ناجح، حيث حصلت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، يوم الأحد 05 ذي القعدة 1440هـ الموافق 7 يوليو2019مـ على شهادة اعتماد نضج البنية التحتية لتقنية المعلومات (INFRAM) المستوى السادس، المصممة لمساعدة المؤسسات الصحية في تقييم وتطوير القدرات والتطبيقات التكنولوجية المتعلقة بالبنية التحتية للمؤسسة.

ولتحسين جودة الرعاية المقدمة في بيئة العيادات الخارجية، وتحقيق بيئة خالية من الورق، وتسريع تقديم الخدمات للمرضى؛ أثبتت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تحقيقها أعلى مستويات الجودة والكفاءة والسلامة، من خلال حصولها على أعلى شهادة نضج تطبيق أنظمة المعلومات الصحية الإلكترونية للعيادات الخارجية (O-EMRAM) للمستوى السابع، مقدمة من الجمعية الأمريكية للمعلوماتية الصحية (HIMSS). وهذه الشهادة مبنية على نموذج منهجي مصمم لمساعدة مؤسسات الرعاية الصحية في قياس جودة تطبيق أنظمة المعلومات الصحية الإلكترونية وغيرها من الابتكارات الداعمة، وكذلك دمج أنواع مختلفة من التقنيات لتحسين جودة الرعاية المقدمة في بيئة العيادات الخارجية.

وتأتي تلك الإنجازات والاعتمادات دليلاً على حرص الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني في تطبيق نظام معلوماتي صحي متكامل كجزء من التحول الرقمي الذي تمر به المنشأة لتحسين مخرجات ومستويات الخدمات المقدمة للمرضى والجودة والفعالية التشغيلية وتعزيز سلامة المرضى وفقًا لأعلى المقاييس الصحية العالمية.