سجّلت بريطانيا 47,240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و147 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,021,497، فيما بلغت حصيلة الوفيات 144,433.
بريطانيا تسجل 47,240 إصابة جديدة بفيروس كورونا و147 وفاة
إجمالي الإصابات 10,021,497حالة والوفيات 144,433شخصًا
سجّلت بريطانيا 47,240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و147 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,021,497، فيما بلغت حصيلة الوفيات 144,433.
سجّلت بريطانيا 47,240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و147 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
بريطانيا تسجل 47,240 إصابة جديدة بفيروس كورونا و147 وفاة
إجمالي الإصابات 10,021,497حالة والوفيات 144,433شخصًا
سجّلت بريطانيا 47,240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و147 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10,021,497، فيما بلغت حصيلة الوفيات 144,433.