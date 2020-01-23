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حريق في أحد مطاعم مولات جازان.. والمدني يباشره

نشب في إحدى المداخن ولا يوجد أي إصابات

تُباشر فِرَق الدفاع المدني بمنطقة جازان، حريقًا نشب في أحد المطاعم بمول وسط مدينة جازان.

وعلمت "سبق" أن الحريق نشب في إحدى مداخن المطعم، وتعمل فِرَق الدفاع المدني على مكافحته، وبيّنت المصادر أنه لا يوجد أي إصابات.

جازان الدفاع المدني حريق في مطعم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حريق في أحد مطاعم مولات جازان.. والمدني يباشره
سبق

تُباشر فِرَق الدفاع المدني بمنطقة جازان، حريقًا نشب في أحد المطاعم بمول وسط مدينة جازان.

وعلمت "سبق" أن الحريق نشب في إحدى مداخن المطعم، وتعمل فِرَق الدفاع المدني على مكافحته، وبيّنت المصادر أنه لا يوجد أي إصابات.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
10:43 AM

حريق في أحد مطاعم مولات جازان.. والمدني يباشره

نشب في إحدى المداخن ولا يوجد أي إصابات

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فهد كاملي - جازان
1
2,050

تُباشر فِرَق الدفاع المدني بمنطقة جازان، حريقًا نشب في أحد المطاعم بمول وسط مدينة جازان.

وعلمت "سبق" أن الحريق نشب في إحدى مداخن المطعم، وتعمل فِرَق الدفاع المدني على مكافحته، وبيّنت المصادر أنه لا يوجد أي إصابات.

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