وعلمت "سبق" أن الحريق نشب في إحدى مداخن المطعم، وتعمل فِرَق الدفاع المدني على مكافحته، وبيّنت المصادر أنه لا يوجد أي إصابات.

تُباشر فِرَق الدفاع المدني بمنطقة جازان، حريقًا نشب في أحد المطاعم بمول وسط مدينة جازان.

حريق في أحد مطاعم مولات جازان.. والمدني يباشره فهد كاملي سبق 2020-01-23 تُباشر فِرَق الدفاع المدني بمنطقة جازان، حريقًا نشب في أحد المطاعم بمول وسط مدينة جازان. وعلمت "سبق" أن الحريق نشب في إحدى مداخن المطعم، وتعمل فِرَق الدفاع المدني على مكافحته، وبيّنت المصادر أنه لا يوجد أي إصابات.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441 10:43 AM

حريق في أحد مطاعم مولات جازان.. والمدني يباشره نشب في إحدى المداخن ولا يوجد أي إصابات





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تُباشر فِرَق الدفاع المدني بمنطقة جازان، حريقًا نشب في أحد المطاعم بمول وسط مدينة جازان.

وعلمت "سبق" أن الحريق نشب في إحدى مداخن المطعم، وتعمل فِرَق الدفاع المدني على مكافحته، وبيّنت المصادر أنه لا يوجد أي إصابات.