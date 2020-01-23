حريق في أحد مطاعم مولات جازان.. والمدني يباشره

تُباشر فِرَق الدفاع المدني بمنطقة جازان، حريقًا نشب في أحد المطاعم بمول وسط مدينة جازان.
وعلمت "سبق" أن الحريق نشب في إحدى مداخن المطعم، وتعمل فِرَق الدفاع المدني على مكافحته، وبيّنت المصادر أنه لا يوجد أي إصابات.
تُباشر فِرَق الدفاع المدني بمنطقة جازان، حريقًا نشب في أحد المطاعم بمول وسط مدينة جازان.
وعلمت "سبق" أن الحريق نشب في إحدى مداخن المطعم، وتعمل فِرَق الدفاع المدني على مكافحته، وبيّنت المصادر أنه لا يوجد أي إصابات.جازان الدفاع المدني حريق في مطعم
تُباشر فِرَق الدفاع المدني بمنطقة جازان، حريقًا نشب في أحد المطاعم بمول وسط مدينة جازان.
وعلمت "سبق" أن الحريق نشب في إحدى مداخن المطعم، وتعمل فِرَق الدفاع المدني على مكافحته، وبيّنت المصادر أنه لا يوجد أي إصابات.
تُباشر فِرَق الدفاع المدني بمنطقة جازان، حريقًا نشب في أحد المطاعم بمول وسط مدينة جازان.
وعلمت "سبق" أن الحريق نشب في إحدى مداخن المطعم، وتعمل فِرَق الدفاع المدني على مكافحته، وبيّنت المصادر أنه لا يوجد أي إصابات.