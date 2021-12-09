خلال 24 ساعة.. الصين تسجل 83 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس، تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس؛ لترتفع حالات الإصابة الإجمالية إلى 99454.

وأفاد بيان من اللجنة بأن 60 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة، ليظل العدد ثابتًا عند 4636.