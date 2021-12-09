خلال 24 ساعة.. الصين تسجل 83 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس، تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس؛ لترتفع حالات الإصابة الإجمالية إلى 99454.
وأفاد بيان من اللجنة بأن 60 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة، ليظل العدد ثابتًا عند 4636.
خلال 24 ساعة.. الصين تسجل 83 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-12-09
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس، تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس؛ لترتفع حالات الإصابة الإجمالية إلى 99454.
وأفاد بيان من اللجنة بأن 60 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة، ليظل العدد ثابتًا عند 4636.
09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
08:39 AM
خلال 24 ساعة.. الصين تسجل 83 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس، تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس؛ لترتفع حالات الإصابة الإجمالية إلى 99454.
وأفاد بيان من اللجنة بأن 60 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة، ليظل العدد ثابتًا عند 4636.