المملكة تفوز بجائزة مجلس الاتصالات العالمي MWC 2020
تقديراً لتبنيها أفضل السياسات الداعمة للاقتصاد الرقمي وتحفيز الاستثمار
فازت المملكة بجائزة مجلس الاتصالات العالمي ٢٠٢٠ MWC 2020 Government Leadership Award في تبني أفضل السياسات والتنظيمات الداعمة للاقتصاد الرقمي وتحفيز الاستثمار والإبداع والمساهمة في أهداف التنمية المستدامة.
وجاء فوز المملكة تقديراً لإنجازاتها في تطوير إطار تنظيمي وسياسي يشجع الابتكار والاستثمار طويل الأجل ويسرع الاقتصاد الرقمي، حيث أظهر تطبيقها ممارسة ممتازة من حيث الشفافية الحكومية، والقدرة على التنبؤ، والتشاور العام والاستقلال التنظيمي.
المملكة تفوز بجائزة مجلس الاتصالات العالمي MWC 2020
حامد العليسبق2020-02-27
فازت المملكة بجائزة مجلس الاتصالات العالمي ٢٠٢٠ MWC 2020 Government Leadership Award في تبني أفضل السياسات والتنظيمات الداعمة للاقتصاد الرقمي وتحفيز الاستثمار والإبداع والمساهمة في أهداف التنمية المستدامة.
وجاء فوز المملكة تقديراً لإنجازاتها في تطوير إطار تنظيمي وسياسي يشجع الابتكار والاستثمار طويل الأجل ويسرع الاقتصاد الرقمي، حيث أظهر تطبيقها ممارسة ممتازة من حيث الشفافية الحكومية، والقدرة على التنبؤ، والتشاور العام والاستقلال التنظيمي.
27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
11:34 PM
المملكة تفوز بجائزة مجلس الاتصالات العالمي MWC 2020
تقديراً لتبنيها أفضل السياسات الداعمة للاقتصاد الرقمي وتحفيز الاستثمار
فازت المملكة بجائزة مجلس الاتصالات العالمي ٢٠٢٠ MWC 2020 Government Leadership Award في تبني أفضل السياسات والتنظيمات الداعمة للاقتصاد الرقمي وتحفيز الاستثمار والإبداع والمساهمة في أهداف التنمية المستدامة.
وجاء فوز المملكة تقديراً لإنجازاتها في تطوير إطار تنظيمي وسياسي يشجع الابتكار والاستثمار طويل الأجل ويسرع الاقتصاد الرقمي، حيث أظهر تطبيقها ممارسة ممتازة من حيث الشفافية الحكومية، والقدرة على التنبؤ، والتشاور العام والاستقلال التنظيمي.