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"سبق" تنشر تفاصيل جديدة عن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.. كفاءة وشفافية ودقة وعدالة في التقديم للتوظيف

‫ معلومات تشير إلى أنه سيتم ترحيل البيانات من المنصات الحالية إلى المنصة الموحدة الجديدة

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة عن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الماضية.

ووفقاً للمعلومات ستشتمل المنصة على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص، وستوحد منصات التوظيف الحالية.

وتشير المعلومات إلى أن المنصة سيتم من خلالها تسجيل إجراءات إعلانات التوظيف للجهات الحكومية والخاصة.

وعن صحة البيانات المسجلة في السير الذاتية في المنصة من قبل طالبي العمل، وكشفت معلومات "سبق" أنه سيتم تصديق تلك البيانات آلياً باستخدام التكامل والربط الآلي مع الجهات المعنية.

وتؤكد المعلومات أنه ولضمان جودة البيانات المسجلة سيتم توثيق المؤهلات والتخصصات عن طريق الربط الآلي بالجهات ذات العلاقة.

وعن طريقة توحيد منصات التوظيف الحالية، توضح المعلومات أنه سيتم ترحيل البيانات الحالية لدى الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص إلى المنصة.

يشار إلى أن المنصة تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف ذوي العلاقة (أفراد، قطاع عام، قطاع خاص) وتحقيق الكفاية والفاعلية والدقة والشفافية وعدالة تقديم التوظيف.

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"سبق" تنشر تفاصيل جديدة عن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.. كفاءة وشفافية ودقة وعدالة في التقديم للتوظيف
سبق

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة عن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الماضية.

ووفقاً للمعلومات ستشتمل المنصة على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص، وستوحد منصات التوظيف الحالية.

وتشير المعلومات إلى أن المنصة سيتم من خلالها تسجيل إجراءات إعلانات التوظيف للجهات الحكومية والخاصة.

وعن صحة البيانات المسجلة في السير الذاتية في المنصة من قبل طالبي العمل، وكشفت معلومات "سبق" أنه سيتم تصديق تلك البيانات آلياً باستخدام التكامل والربط الآلي مع الجهات المعنية.

وتؤكد المعلومات أنه ولضمان جودة البيانات المسجلة سيتم توثيق المؤهلات والتخصصات عن طريق الربط الآلي بالجهات ذات العلاقة.

وعن طريقة توحيد منصات التوظيف الحالية، توضح المعلومات أنه سيتم ترحيل البيانات الحالية لدى الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص إلى المنصة.

يشار إلى أن المنصة تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف ذوي العلاقة (أفراد، قطاع عام، قطاع خاص) وتحقيق الكفاية والفاعلية والدقة والشفافية وعدالة تقديم التوظيف.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
06:13 PM

"سبق" تنشر تفاصيل جديدة عن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.. كفاءة وشفافية ودقة وعدالة في التقديم للتوظيف

‫ معلومات تشير إلى أنه سيتم ترحيل البيانات من المنصات الحالية إلى المنصة الموحدة الجديدة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
3,982

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة عن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الماضية.

ووفقاً للمعلومات ستشتمل المنصة على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص، وستوحد منصات التوظيف الحالية.

وتشير المعلومات إلى أن المنصة سيتم من خلالها تسجيل إجراءات إعلانات التوظيف للجهات الحكومية والخاصة.

وعن صحة البيانات المسجلة في السير الذاتية في المنصة من قبل طالبي العمل، وكشفت معلومات "سبق" أنه سيتم تصديق تلك البيانات آلياً باستخدام التكامل والربط الآلي مع الجهات المعنية.

وتؤكد المعلومات أنه ولضمان جودة البيانات المسجلة سيتم توثيق المؤهلات والتخصصات عن طريق الربط الآلي بالجهات ذات العلاقة.

وعن طريقة توحيد منصات التوظيف الحالية، توضح المعلومات أنه سيتم ترحيل البيانات الحالية لدى الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص إلى المنصة.

يشار إلى أن المنصة تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف ذوي العلاقة (أفراد، قطاع عام، قطاع خاص) وتحقيق الكفاية والفاعلية والدقة والشفافية وعدالة تقديم التوظيف.

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