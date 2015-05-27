النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. وزير التعليم لـ"سبق": متفائلون بدراسة حضورية من التيرم الأول

قال: نريدها حضورية عن بُعد وعن قرب ولا نريد أن ينقطع الطلاب عن المدرسة

نوّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ باهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بتطوير التعليم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن أهداف رؤية المملكة 2030 تضمنت الاهتمام بتطوير المناهج الدراسية وجميع التطورات في الخطط والمناهج الدراسية.

ولفت في ردّه على سؤال "سبق" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بوزارة التعليم اليوم للإعلان عن آلية التقويم الدراسي الجديد للعام 1443 هـ، بأن التطوير الحاصل يركز على تطوير المهارات وسيكون تدريجياً، وبإذن الله نحقق أقصى ما نستطيع تحقيقه في السنة الأولى، ثم التي تليها ستكون هناك مرحلة أخرى.

وأضاف الوزير "آل الشيخ" أن زيادة المحتوى في العلوم والرياضيات والمهارات اللغوية سواء كانت كتابية أو قرائية وزيادة المعارف فيها والحصص في هذه المواد سيؤدي إلى صقل مهارات الطلاب والطالبات، ويكون تحصيلهم للتطبيقات والمهارات أعلى من السابق، وصولاً إلى المهارات المستهدفة في نهاية المطاف.

وحول الحديث الطويل عن تطوير المناهج أوضح الوزير "آل الشيخ" لـ"سبق" أن "بعض المناهج والخطط كان من المفترض أن تحدث منذ زمن طويل، ولكن نحن في الوزارة جميعاً مسؤولون عن تطوير التعليم بناءً على التوجيهات والتغييرات العالمية والتغيير في المفهوم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وما أثبته أنه مكون أساسي للعملية التعليمية وجزء أساسي من أي تعليم حتى لو كان حضورياً".

وتابع وزير التعليم في ردّه على أسئلة "سبق": "لذلك مدرستي هي مكون أساسي من كل مدرسة وستكون إداة لتفعيل استراتيجية التعلم سواء الذاتي أو التعاوني أو التعليم عن بعد باستراتيجيات ومحتوى مختلف وتطبيقات مختلفة ستسير على المعلمين والمعلمات، وهدفنا أن نطور محتوى للطلاب والمعلمين والمشاركين في العملية التعليمية يمكّنهم من زيادة المهارات للطلاب".

وفيما يتعلق بالدراسة الحضورية للفصل الدراسي الأول المقبل أجاب وزير التعليم عن ذلك لـ"سبق" قائلاً: "نحن نتطلع ومتفائلون إن شاء الله بأنه إذا جاء وقت الفصل الدراسي الأول أن تكون الدراسة حضورية، لكن لا يعني بالضرورة أن تكون حضورية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن دراستنا الآن حضورية لكن عن بُعد".

وختم بقوله: "نريدها حضورية عن بُعد وحضورية عن قرب، ولا نريد أن ينقطع الطلاب عن المدرسة، لكن نقول لدينا وقت الآن للتحصين، والمبادرة إلى أخذ اللقاحات، وأيضاً التخطيط بنماذج تشغيلية مختلفة تجعل العملية التعليمية حتى وان كانت عن بعد نماذج تعليمية مدمجة وبأنواع مختلفة في المدارس التي يوجد بها كثافة طلابية كبيرة ومخاطر على الطلاب بأن نجعل لهم نصيب من نماذج تعليمية بحيث لا ينقطعون عن المدرسة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. وزير التعليم لـ"سبق": متفائلون بدراسة حضورية من التيرم الأول
سبق

نوّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ باهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بتطوير التعليم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن أهداف رؤية المملكة 2030 تضمنت الاهتمام بتطوير المناهج الدراسية وجميع التطورات في الخطط والمناهج الدراسية.

ولفت في ردّه على سؤال "سبق" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بوزارة التعليم اليوم للإعلان عن آلية التقويم الدراسي الجديد للعام 1443 هـ، بأن التطوير الحاصل يركز على تطوير المهارات وسيكون تدريجياً، وبإذن الله نحقق أقصى ما نستطيع تحقيقه في السنة الأولى، ثم التي تليها ستكون هناك مرحلة أخرى.

وأضاف الوزير "آل الشيخ" أن زيادة المحتوى في العلوم والرياضيات والمهارات اللغوية سواء كانت كتابية أو قرائية وزيادة المعارف فيها والحصص في هذه المواد سيؤدي إلى صقل مهارات الطلاب والطالبات، ويكون تحصيلهم للتطبيقات والمهارات أعلى من السابق، وصولاً إلى المهارات المستهدفة في نهاية المطاف.

وحول الحديث الطويل عن تطوير المناهج أوضح الوزير "آل الشيخ" لـ"سبق" أن "بعض المناهج والخطط كان من المفترض أن تحدث منذ زمن طويل، ولكن نحن في الوزارة جميعاً مسؤولون عن تطوير التعليم بناءً على التوجيهات والتغييرات العالمية والتغيير في المفهوم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وما أثبته أنه مكون أساسي للعملية التعليمية وجزء أساسي من أي تعليم حتى لو كان حضورياً".

وتابع وزير التعليم في ردّه على أسئلة "سبق": "لذلك مدرستي هي مكون أساسي من كل مدرسة وستكون إداة لتفعيل استراتيجية التعلم سواء الذاتي أو التعاوني أو التعليم عن بعد باستراتيجيات ومحتوى مختلف وتطبيقات مختلفة ستسير على المعلمين والمعلمات، وهدفنا أن نطور محتوى للطلاب والمعلمين والمشاركين في العملية التعليمية يمكّنهم من زيادة المهارات للطلاب".

وفيما يتعلق بالدراسة الحضورية للفصل الدراسي الأول المقبل أجاب وزير التعليم عن ذلك لـ"سبق" قائلاً: "نحن نتطلع ومتفائلون إن شاء الله بأنه إذا جاء وقت الفصل الدراسي الأول أن تكون الدراسة حضورية، لكن لا يعني بالضرورة أن تكون حضورية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن دراستنا الآن حضورية لكن عن بُعد".

وختم بقوله: "نريدها حضورية عن بُعد وحضورية عن قرب، ولا نريد أن ينقطع الطلاب عن المدرسة، لكن نقول لدينا وقت الآن للتحصين، والمبادرة إلى أخذ اللقاحات، وأيضاً التخطيط بنماذج تشغيلية مختلفة تجعل العملية التعليمية حتى وان كانت عن بعد نماذج تعليمية مدمجة وبأنواع مختلفة في المدارس التي يوجد بها كثافة طلابية كبيرة ومخاطر على الطلاب بأن نجعل لهم نصيب من نماذج تعليمية بحيث لا ينقطعون عن المدرسة".

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
03:59 PM

بالفيديو.. وزير التعليم لـ"سبق": متفائلون بدراسة حضورية من التيرم الأول

قال: نريدها حضورية عن بُعد وعن قرب ولا نريد أن ينقطع الطلاب عن المدرسة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
14
10,195

نوّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ باهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بتطوير التعليم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن أهداف رؤية المملكة 2030 تضمنت الاهتمام بتطوير المناهج الدراسية وجميع التطورات في الخطط والمناهج الدراسية.

ولفت في ردّه على سؤال "سبق" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بوزارة التعليم اليوم للإعلان عن آلية التقويم الدراسي الجديد للعام 1443 هـ، بأن التطوير الحاصل يركز على تطوير المهارات وسيكون تدريجياً، وبإذن الله نحقق أقصى ما نستطيع تحقيقه في السنة الأولى، ثم التي تليها ستكون هناك مرحلة أخرى.

وأضاف الوزير "آل الشيخ" أن زيادة المحتوى في العلوم والرياضيات والمهارات اللغوية سواء كانت كتابية أو قرائية وزيادة المعارف فيها والحصص في هذه المواد سيؤدي إلى صقل مهارات الطلاب والطالبات، ويكون تحصيلهم للتطبيقات والمهارات أعلى من السابق، وصولاً إلى المهارات المستهدفة في نهاية المطاف.

وحول الحديث الطويل عن تطوير المناهج أوضح الوزير "آل الشيخ" لـ"سبق" أن "بعض المناهج والخطط كان من المفترض أن تحدث منذ زمن طويل، ولكن نحن في الوزارة جميعاً مسؤولون عن تطوير التعليم بناءً على التوجيهات والتغييرات العالمية والتغيير في المفهوم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وما أثبته أنه مكون أساسي للعملية التعليمية وجزء أساسي من أي تعليم حتى لو كان حضورياً".

وتابع وزير التعليم في ردّه على أسئلة "سبق": "لذلك مدرستي هي مكون أساسي من كل مدرسة وستكون إداة لتفعيل استراتيجية التعلم سواء الذاتي أو التعاوني أو التعليم عن بعد باستراتيجيات ومحتوى مختلف وتطبيقات مختلفة ستسير على المعلمين والمعلمات، وهدفنا أن نطور محتوى للطلاب والمعلمين والمشاركين في العملية التعليمية يمكّنهم من زيادة المهارات للطلاب".

وفيما يتعلق بالدراسة الحضورية للفصل الدراسي الأول المقبل أجاب وزير التعليم عن ذلك لـ"سبق" قائلاً: "نحن نتطلع ومتفائلون إن شاء الله بأنه إذا جاء وقت الفصل الدراسي الأول أن تكون الدراسة حضورية، لكن لا يعني بالضرورة أن تكون حضورية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن دراستنا الآن حضورية لكن عن بُعد".

وختم بقوله: "نريدها حضورية عن بُعد وحضورية عن قرب، ولا نريد أن ينقطع الطلاب عن المدرسة، لكن نقول لدينا وقت الآن للتحصين، والمبادرة إلى أخذ اللقاحات، وأيضاً التخطيط بنماذج تشغيلية مختلفة تجعل العملية التعليمية حتى وان كانت عن بعد نماذج تعليمية مدمجة وبأنواع مختلفة في المدارس التي يوجد بها كثافة طلابية كبيرة ومخاطر على الطلاب بأن نجعل لهم نصيب من نماذج تعليمية بحيث لا ينقطعون عن المدرسة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,072
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,733
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,594
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,320

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة