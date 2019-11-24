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#حرس_الحدود يحبط محاولات لتهريب 894 كيلو حشيش ويضبط 88 متهماً

إضافة إلى 798 ألف قرص إمفيتامين مخدر و57 طناً من مادة القات المخدر

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمهربي ومروجي المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولات تهريب (894) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(798860) قرصًا إمفيتامين مخدر، و(57) طنًا، و(165) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة.

وقال "القريني": تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (88) متهمًا، منهم (39) مواطنًا، و(49) مخالفًا لنظام أمن الحدود: (24) من الجنسية اليمنية، و(21) من الجنسية الإثيوبية، و(4) من الجنسيات المصرية والأردنية والسودانية والسريلانكية.

وأضاف: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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#حرس_الحدود يحبط محاولات لتهريب 894 كيلو حشيش ويضبط 88 متهماً
سبق

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمهربي ومروجي المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولات تهريب (894) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(798860) قرصًا إمفيتامين مخدر، و(57) طنًا، و(165) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة.

وقال "القريني": تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (88) متهمًا، منهم (39) مواطنًا، و(49) مخالفًا لنظام أمن الحدود: (24) من الجنسية اليمنية، و(21) من الجنسية الإثيوبية، و(4) من الجنسيات المصرية والأردنية والسودانية والسريلانكية.

وأضاف: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
12:13 PM
اخر تعديل
24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
12:34 PM

#حرس_الحدود يحبط محاولات لتهريب 894 كيلو حشيش ويضبط 88 متهماً

إضافة إلى 798 ألف قرص إمفيتامين مخدر و57 طناً من مادة القات المخدر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمهربي ومروجي المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولات تهريب (894) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(798860) قرصًا إمفيتامين مخدر، و(57) طنًا، و(165) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة.

وقال "القريني": تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (88) متهمًا، منهم (39) مواطنًا، و(49) مخالفًا لنظام أمن الحدود: (24) من الجنسية اليمنية، و(21) من الجنسية الإثيوبية، و(4) من الجنسيات المصرية والأردنية والسودانية والسريلانكية.

وأضاف: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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