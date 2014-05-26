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لمدة 3 أيام.. انخفاض حدة الحر قليلاً على معظم مناطق السعودية بدءًا من غد الأربعاء

ستكون أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة

توقَّع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، أن تخف حدة الحر قليلاً على معظم مناطق السعودية بدءًا من غد الأربعاء؛ لتصبح حرارة الأجواء مقبولة إلى حد ما.

وأضاف: "تكون الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة لمدة ثلاثة أيام، ثم تعود إلى معدلاتها الطبيعية من الأسبوع القادم إن شاء الله".

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لمدة 3 أيام.. انخفاض حدة الحر قليلاً على معظم مناطق السعودية بدءًا من غد الأربعاء
سبق

توقَّع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، أن تخف حدة الحر قليلاً على معظم مناطق السعودية بدءًا من غد الأربعاء؛ لتصبح حرارة الأجواء مقبولة إلى حد ما.

وأضاف: "تكون الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة لمدة ثلاثة أيام، ثم تعود إلى معدلاتها الطبيعية من الأسبوع القادم إن شاء الله".

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
09:56 PM

لمدة 3 أيام.. انخفاض حدة الحر قليلاً على معظم مناطق السعودية بدءًا من غد الأربعاء

ستكون أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
2
6,346

توقَّع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، أن تخف حدة الحر قليلاً على معظم مناطق السعودية بدءًا من غد الأربعاء؛ لتصبح حرارة الأجواء مقبولة إلى حد ما.

وأضاف: "تكون الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من السنة لمدة ثلاثة أيام، ثم تعود إلى معدلاتها الطبيعية من الأسبوع القادم إن شاء الله".

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