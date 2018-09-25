48 جهة تتفاعل مع مبادرة "تحيا السعودية" بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ91

لإبراز الوجه المشرق للمملكة في بناء الإنسان وتنمية المواطنة

تبنت 48 جهة حكومية وخاصة وقطاعًا غير ربحي مبادرة (تحيا السعودية) بنسختها الثانية برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالتزامن مع احتفالات المملكة بيومها الوطني الــ 91 تحت شعار (هي لنا دار)، والتي ينظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، وذلك بالواجهة البحرية الجديدة لمدينة ثروة -بحر الراكة- بمحافظة الخبر.

وقدمت تلك الجهات تجربتها وخبرتها المتميزة لإنجاح الفعاليات وسط إجراءات احترازية صحية متميزة من خلال بقاء العائلات في السيارة، إلى جانب الدعم اللوجستي من تلك الجهات المشاركة التي تبلور في إنجاح النسخة الثانية من مباردة (تحيا السعودية) التي تشهد تطورًا ملحوظًا وعملًا ديناميكيًا مستمرًا للتطوير النسخة القادمة مع العديد من الجهات يأتي في مقدمتها الجامعات السعودية.

وأكدت الأمين العام لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة بنت عواد الشمري، بأن مشاركة المجلس كشريك نجاح استراتيجي في فعاليات مبادرة (تحيا السعودية) بنسختها الثانية تأتي ضمن توجيهات الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود رئيسة أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، بتحقيق التكامل مع القطاعات الثلاثة الحكومية والخاصة وغير الربحية وتعزيز أواصر العلاقات بينهم بما يخدم الجميع ويحقق الصالح العام من خلال تعزيز الهوية الوطنية والانجازات الوطنية التي تعد فخراً للجميع ومن مجهودات بذلت قبل وبعد وخلال جائحة فيروس كورونا واهتمام القيادة بجعل صحة الإنسان هي أولاً وما يسعى له مبادرة (تحيا السعودية) هي إبراز هذه الجهود بما يليق لها.

يذكر أن الجهات المشاركة في فعاليات مبادرة (تحيا السعودية) هي: إمارة وأمانة المنطقة الشرقية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة الاعلام، وزارة الرياضة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشرطة والمرور والدفاع المدني وحرس الحدود بالمنطقة الشرقية، غرفة الشرقية، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بنك التنمية الاجتماعي، هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، الهيئة الملكية بالجبيل، مركز الحوار الوطني، هيئة تطوير المنطقة الشرقية، مجلس شباب المنطقة الشرقية، هيئة التراث، الجمعية السعودية للإدارة الصحية بالدمام، جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة، جمعية أسر التوحد، الجمعية السعودية للتربية الخاصة -جستر- فرع الخبر، فريق في الخدمة التطوعي، الى جانب 19 جهة راعية في مقدمتها أرامكو السعودية كراعٍ استراتيجي، ومجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية كراعٍ مشارك.