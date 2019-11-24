النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إغلاق الأب الروحي لـ"تيك توك" في 22 فبراير المقبل

أحدَثَ جدلًا وزخمًا واسعًا خلال السنوات الماضية

قررت شركة "ريديت" إغلاق تطبيقٍ أحدَثَ جدلًا وزخمًا واسعًا خلال السنوات الماضية، ويوصَف بأنه الأب الروحي لتطبيقات مثل "تيك توك"، في 22 فبراير المقبل.

وأوضحت "ريديت"، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنها قررت إغلاق تطبيق "دبسماش" الشهير للمقاطع المصورة المتحركة القصيرة في 22 فبراير، ولن يكون متاحًا للتنزيل عبر متجريْ "جوجل بلاي" أو "آب ستور".

وجاء قرار "ريديت" عقب إعلانها الاستحواذ على تطبيق المقاطع القصيرة الأشهر "تيك توك" في ديسمبر 2020، بمقابل مادي لم تكشف عنه.

وتُخلف بتلك الطريق "ريديت" وعدها السابق، بأنها رغم استحواذها على "تيك توك" لن تتخلى عن تطبيق "دبسماش" الشهير، ولن تغلقه على الإطلاق.

وتراجعت شعبية "دبسماش" كثيرًا في السنوات الأخيرة، عقب الشهرة الكبيرة التي حَظِيَ بها، بسبب تطور التطبيقات المنافسة مثل "تيك توك" وغيرها.

وفي المقابل تنوي "ريديت" أن تطرح ميزات فيديو جديدة لتعويض المستخدمين عن اختفاء تطبيق "دبسماش"، والتي تتضمن كاميرا مدمجة بخيارات لتغيير سرعة التسجيل، وتعيين مؤقت، وتحميل المقاطع بالوضع الأفقي أو العمودي وشاشة تحرير جديدة تتيح إضافة ملصقات ورسومات ومقاطع صوتية مختلفة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
إغلاق الأب الروحي لـ"تيك توك" في 22 فبراير المقبل
سبق

قررت شركة "ريديت" إغلاق تطبيقٍ أحدَثَ جدلًا وزخمًا واسعًا خلال السنوات الماضية، ويوصَف بأنه الأب الروحي لتطبيقات مثل "تيك توك"، في 22 فبراير المقبل.

وأوضحت "ريديت"، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنها قررت إغلاق تطبيق "دبسماش" الشهير للمقاطع المصورة المتحركة القصيرة في 22 فبراير، ولن يكون متاحًا للتنزيل عبر متجريْ "جوجل بلاي" أو "آب ستور".

وجاء قرار "ريديت" عقب إعلانها الاستحواذ على تطبيق المقاطع القصيرة الأشهر "تيك توك" في ديسمبر 2020، بمقابل مادي لم تكشف عنه.

وتُخلف بتلك الطريق "ريديت" وعدها السابق، بأنها رغم استحواذها على "تيك توك" لن تتخلى عن تطبيق "دبسماش" الشهير، ولن تغلقه على الإطلاق.

وتراجعت شعبية "دبسماش" كثيرًا في السنوات الأخيرة، عقب الشهرة الكبيرة التي حَظِيَ بها، بسبب تطور التطبيقات المنافسة مثل "تيك توك" وغيرها.

وفي المقابل تنوي "ريديت" أن تطرح ميزات فيديو جديدة لتعويض المستخدمين عن اختفاء تطبيق "دبسماش"، والتي تتضمن كاميرا مدمجة بخيارات لتغيير سرعة التسجيل، وتعيين مؤقت، وتحميل المقاطع بالوضع الأفقي أو العمودي وشاشة تحرير جديدة تتيح إضافة ملصقات ورسومات ومقاطع صوتية مختلفة.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
11:04 AM

إغلاق الأب الروحي لـ"تيك توك" في 22 فبراير المقبل

أحدَثَ جدلًا وزخمًا واسعًا خلال السنوات الماضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,319

قررت شركة "ريديت" إغلاق تطبيقٍ أحدَثَ جدلًا وزخمًا واسعًا خلال السنوات الماضية، ويوصَف بأنه الأب الروحي لتطبيقات مثل "تيك توك"، في 22 فبراير المقبل.

وأوضحت "ريديت"، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنها قررت إغلاق تطبيق "دبسماش" الشهير للمقاطع المصورة المتحركة القصيرة في 22 فبراير، ولن يكون متاحًا للتنزيل عبر متجريْ "جوجل بلاي" أو "آب ستور".

وجاء قرار "ريديت" عقب إعلانها الاستحواذ على تطبيق المقاطع القصيرة الأشهر "تيك توك" في ديسمبر 2020، بمقابل مادي لم تكشف عنه.

وتُخلف بتلك الطريق "ريديت" وعدها السابق، بأنها رغم استحواذها على "تيك توك" لن تتخلى عن تطبيق "دبسماش" الشهير، ولن تغلقه على الإطلاق.

وتراجعت شعبية "دبسماش" كثيرًا في السنوات الأخيرة، عقب الشهرة الكبيرة التي حَظِيَ بها، بسبب تطور التطبيقات المنافسة مثل "تيك توك" وغيرها.

وفي المقابل تنوي "ريديت" أن تطرح ميزات فيديو جديدة لتعويض المستخدمين عن اختفاء تطبيق "دبسماش"، والتي تتضمن كاميرا مدمجة بخيارات لتغيير سرعة التسجيل، وتعيين مؤقت، وتحميل المقاطع بالوضع الأفقي أو العمودي وشاشة تحرير جديدة تتيح إضافة ملصقات ورسومات ومقاطع صوتية مختلفة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,810
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,329
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,236
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة