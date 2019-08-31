النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدارس جدة تستقبل أكثر من 600 ألف طالب وطالبة.. غداً

مع بداية العام الدراسي الجديد.. ووسط منظومة عمل متكاملة

وسط استعدادات ومنظومة عمل متكاملة، تستقبل مدارس جدة غداً الأحد أكثر من 600 ألف طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم العام، وذلك بعد أن أنهت الإدارة العامة للتعليم بجدة والإدارات والأقسام التابعة لها، إلى جانب مكاتب التعليم ومدارس البنين والبنات، التهيئة اللازمة لانطلاقة قوية وجادة للعام الدراسي الجديد.
وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بجدة انتهائها من كل عمليات الاستعداد للدراسة من ترحيل للكتب إلى المدارس، واكتمال أنصبة المدارس من المعلمين والمعلمات، وكذلك تهيئة مدارس الطفولة المُبكرة وتجهيزها بكل ما يلزم لاستقبال الطلاب والطالبات.
ورحّب المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات الذين سيستهلون غداً عامهم الدراسي الجديد، بطموحات وصفها بالكبيرة وبآمال وطموحات عريضة، حيث يعول الوطن الكثير على أبنائه وبناته عماد المستقبل وحاضره المشرق.

وأوضح "المسعودي" أنه بفضل الله ووسط استعدادات متكاملة وجهود مبكرة بذلها الجميع سينتظم أكثر من 600 ألف طالب بتعليم جدة في مدارسهم، ليكملوا مسيرتهم التعليمية، متسنمين مراتب العلم بكل أمان واطمئنان بفضل من الله، ثم بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من دعم ورعاية واهتمام بالتعليم استثماراً في عقول النشء التي تعتبر الثروة الأثمن، ودعماً لمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبناء الإنسان السعودي ليصبح قوة منتجة قادرة على تحقيق التطلعات.
وأكد "المسعودي" أن جميع قيادات التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات سيكونون في الميدان مع زملائهم وزميلاتهم قادة وقائدات المدارس والطاقم التعليمي والإداري الانطلاقة لتقديم الدعم وتذليل كل الصعوبات إن وجدت، مثمناً الجهود التي بُذلت وتُبذل في الاستعداد والتهيئة من حيث إنجاز توزيع المقررات واكتمال ترحيلها للمدارس، إلى جانب إتمام مهام توجيه المعلمين والمعلمات على المدارس الجديدة ومباشرتهم بها، مشيراً إلى أنه سيشهد هذا العام إطلاق 69 مدرسة للطفولة المبكرة على مستوى تعليم جدة، وكذلك تفعيل عدد من برامج التهيئة الإرشادية للطلاب والطالبات في المراحل التعليم العام المختلفة، راجياً للجميع بداية جادة وعاماً دراسياً موفقاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدارس جدة تستقبل أكثر من 600 ألف طالب وطالبة.. غداً
سبق

وسط استعدادات ومنظومة عمل متكاملة، تستقبل مدارس جدة غداً الأحد أكثر من 600 ألف طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم العام، وذلك بعد أن أنهت الإدارة العامة للتعليم بجدة والإدارات والأقسام التابعة لها، إلى جانب مكاتب التعليم ومدارس البنين والبنات، التهيئة اللازمة لانطلاقة قوية وجادة للعام الدراسي الجديد.
وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بجدة انتهائها من كل عمليات الاستعداد للدراسة من ترحيل للكتب إلى المدارس، واكتمال أنصبة المدارس من المعلمين والمعلمات، وكذلك تهيئة مدارس الطفولة المُبكرة وتجهيزها بكل ما يلزم لاستقبال الطلاب والطالبات.
ورحّب المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات الذين سيستهلون غداً عامهم الدراسي الجديد، بطموحات وصفها بالكبيرة وبآمال وطموحات عريضة، حيث يعول الوطن الكثير على أبنائه وبناته عماد المستقبل وحاضره المشرق.

وأوضح "المسعودي" أنه بفضل الله ووسط استعدادات متكاملة وجهود مبكرة بذلها الجميع سينتظم أكثر من 600 ألف طالب بتعليم جدة في مدارسهم، ليكملوا مسيرتهم التعليمية، متسنمين مراتب العلم بكل أمان واطمئنان بفضل من الله، ثم بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من دعم ورعاية واهتمام بالتعليم استثماراً في عقول النشء التي تعتبر الثروة الأثمن، ودعماً لمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبناء الإنسان السعودي ليصبح قوة منتجة قادرة على تحقيق التطلعات.
وأكد "المسعودي" أن جميع قيادات التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات سيكونون في الميدان مع زملائهم وزميلاتهم قادة وقائدات المدارس والطاقم التعليمي والإداري الانطلاقة لتقديم الدعم وتذليل كل الصعوبات إن وجدت، مثمناً الجهود التي بُذلت وتُبذل في الاستعداد والتهيئة من حيث إنجاز توزيع المقررات واكتمال ترحيلها للمدارس، إلى جانب إتمام مهام توجيه المعلمين والمعلمات على المدارس الجديدة ومباشرتهم بها، مشيراً إلى أنه سيشهد هذا العام إطلاق 69 مدرسة للطفولة المبكرة على مستوى تعليم جدة، وكذلك تفعيل عدد من برامج التهيئة الإرشادية للطلاب والطالبات في المراحل التعليم العام المختلفة، راجياً للجميع بداية جادة وعاماً دراسياً موفقاً.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
02:34 PM

مدارس جدة تستقبل أكثر من 600 ألف طالب وطالبة.. غداً

مع بداية العام الدراسي الجديد.. ووسط منظومة عمل متكاملة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
2
692

وسط استعدادات ومنظومة عمل متكاملة، تستقبل مدارس جدة غداً الأحد أكثر من 600 ألف طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم العام، وذلك بعد أن أنهت الإدارة العامة للتعليم بجدة والإدارات والأقسام التابعة لها، إلى جانب مكاتب التعليم ومدارس البنين والبنات، التهيئة اللازمة لانطلاقة قوية وجادة للعام الدراسي الجديد.
وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بجدة انتهائها من كل عمليات الاستعداد للدراسة من ترحيل للكتب إلى المدارس، واكتمال أنصبة المدارس من المعلمين والمعلمات، وكذلك تهيئة مدارس الطفولة المُبكرة وتجهيزها بكل ما يلزم لاستقبال الطلاب والطالبات.
ورحّب المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات الذين سيستهلون غداً عامهم الدراسي الجديد، بطموحات وصفها بالكبيرة وبآمال وطموحات عريضة، حيث يعول الوطن الكثير على أبنائه وبناته عماد المستقبل وحاضره المشرق.

وأوضح "المسعودي" أنه بفضل الله ووسط استعدادات متكاملة وجهود مبكرة بذلها الجميع سينتظم أكثر من 600 ألف طالب بتعليم جدة في مدارسهم، ليكملوا مسيرتهم التعليمية، متسنمين مراتب العلم بكل أمان واطمئنان بفضل من الله، ثم بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من دعم ورعاية واهتمام بالتعليم استثماراً في عقول النشء التي تعتبر الثروة الأثمن، ودعماً لمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبناء الإنسان السعودي ليصبح قوة منتجة قادرة على تحقيق التطلعات.
وأكد "المسعودي" أن جميع قيادات التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات سيكونون في الميدان مع زملائهم وزميلاتهم قادة وقائدات المدارس والطاقم التعليمي والإداري الانطلاقة لتقديم الدعم وتذليل كل الصعوبات إن وجدت، مثمناً الجهود التي بُذلت وتُبذل في الاستعداد والتهيئة من حيث إنجاز توزيع المقررات واكتمال ترحيلها للمدارس، إلى جانب إتمام مهام توجيه المعلمين والمعلمات على المدارس الجديدة ومباشرتهم بها، مشيراً إلى أنه سيشهد هذا العام إطلاق 69 مدرسة للطفولة المبكرة على مستوى تعليم جدة، وكذلك تفعيل عدد من برامج التهيئة الإرشادية للطلاب والطالبات في المراحل التعليم العام المختلفة، راجياً للجميع بداية جادة وعاماً دراسياً موفقاً.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,662
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,276
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,220
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,556

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة