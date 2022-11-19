"كراني": الزائر القطبي يطرق أبواب القصيم ويغطيها نهاية اليوم

قال: تحرّك متسارع إلى العاصمة الرياض بانخفاض حراري 6- 12 درجة

أكد خبير الطقس حسن كراني، عصر اليوم، أن الزائر القطبي يتحرك، وسوف يغطي القصيم مع نهاية اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الزائر القطبي يطرق أبواب القصيم، وسوف يغطي المنطقة مع نهاية اليوم، بانخفاض حراري ما بين 6 - 12 درجة، تدهور للرؤية.

وأضاف: تحرّك متسارع إلى العاصمة الرياض وكل الخليج مع أواخر اليوم وفجر الغد بانخفاض حراري 6 - 12 درجة، تدهور للرؤية.

وتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصفر وتحت الصفر لأهل الشمال.