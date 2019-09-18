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وزارة الدفاع: استخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز في الهجوم على أرامكو

الهجوم جاء من الشمال بدعم من إيران وليس من اليمن

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد ركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، أن الأدلة التي لدينا تؤكد أن الهجوم على "أرامكو" لم ينطلق من اليمن، وأنه تم استخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز في الهجوم على "أرامكو".

وقال: "لدينا أدلة على تورّط إيران في الأعمال التخريبية بالمنطقة"، وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع القول: إن الهجوم على "أرامكو" لم يكن ضد المملكة فقط، وإنما على المجتمع الدولي، وأكد أن الهجوم جاء من الشمال وليس اليمن، وبكل تأكيد إيران وراء الهجوم، وهو امتداد للهجوم الذي وقع في شهر مايو.

وقال "المالكي": التحقيقات مستمرة لتحديد مكان انطلاق الطائرات المسيرة وصواريخ كروز بدقة، وأضاف تركي المالكي قائلاً: من أطلق الطائرات المسيرة والصواريخ سيتحمل المسؤولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع: "نفخر بقدرة دفاعاتنا الجوية التي صدت أكثر من 200 صاروخ بالستي"، واستعرض أجزاء من الطائرات المسيرة التي استخدمت في الهجوم على معملي "أرامكو".

وتابع تركي المالكي القول إن "العالم بأسره اكتشف تهديد إيران والحرس الثوري، وعليه العمل لوقف هذه التهديدات".

وأشار "المالكي" إلى التنسيق مع الولايات المتحدة، وقال: "نعمل مع الولايات المتحدة لتبادل المعلومات الأمنية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الدفاع: استخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز في الهجوم على أرامكو
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد ركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، أن الأدلة التي لدينا تؤكد أن الهجوم على "أرامكو" لم ينطلق من اليمن، وأنه تم استخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز في الهجوم على "أرامكو".

وقال: "لدينا أدلة على تورّط إيران في الأعمال التخريبية بالمنطقة"، وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع القول: إن الهجوم على "أرامكو" لم يكن ضد المملكة فقط، وإنما على المجتمع الدولي، وأكد أن الهجوم جاء من الشمال وليس اليمن، وبكل تأكيد إيران وراء الهجوم، وهو امتداد للهجوم الذي وقع في شهر مايو.

وقال "المالكي": التحقيقات مستمرة لتحديد مكان انطلاق الطائرات المسيرة وصواريخ كروز بدقة، وأضاف تركي المالكي قائلاً: من أطلق الطائرات المسيرة والصواريخ سيتحمل المسؤولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع: "نفخر بقدرة دفاعاتنا الجوية التي صدت أكثر من 200 صاروخ بالستي"، واستعرض أجزاء من الطائرات المسيرة التي استخدمت في الهجوم على معملي "أرامكو".

وتابع تركي المالكي القول إن "العالم بأسره اكتشف تهديد إيران والحرس الثوري، وعليه العمل لوقف هذه التهديدات".

وأشار "المالكي" إلى التنسيق مع الولايات المتحدة، وقال: "نعمل مع الولايات المتحدة لتبادل المعلومات الأمنية".

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
06:02 PM
اخر تعديل
18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
07:18 PM

وزارة الدفاع: استخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز في الهجوم على أرامكو

الهجوم جاء من الشمال بدعم من إيران وليس من اليمن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
26
30,399

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد ركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، أن الأدلة التي لدينا تؤكد أن الهجوم على "أرامكو" لم ينطلق من اليمن، وأنه تم استخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز في الهجوم على "أرامكو".

وقال: "لدينا أدلة على تورّط إيران في الأعمال التخريبية بالمنطقة"، وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع القول: إن الهجوم على "أرامكو" لم يكن ضد المملكة فقط، وإنما على المجتمع الدولي، وأكد أن الهجوم جاء من الشمال وليس اليمن، وبكل تأكيد إيران وراء الهجوم، وهو امتداد للهجوم الذي وقع في شهر مايو.

وقال "المالكي": التحقيقات مستمرة لتحديد مكان انطلاق الطائرات المسيرة وصواريخ كروز بدقة، وأضاف تركي المالكي قائلاً: من أطلق الطائرات المسيرة والصواريخ سيتحمل المسؤولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع: "نفخر بقدرة دفاعاتنا الجوية التي صدت أكثر من 200 صاروخ بالستي"، واستعرض أجزاء من الطائرات المسيرة التي استخدمت في الهجوم على معملي "أرامكو".

وتابع تركي المالكي القول إن "العالم بأسره اكتشف تهديد إيران والحرس الثوري، وعليه العمل لوقف هذه التهديدات".

وأشار "المالكي" إلى التنسيق مع الولايات المتحدة، وقال: "نعمل مع الولايات المتحدة لتبادل المعلومات الأمنية".

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