بهدف وحيد.. قطر تقصّ بطاقة العبور لدور الأربعة عبر بوابة كوريا الجنوبية

تأهل المنتخب القطري لدور الأربعة من بطولة كأس آسيا 2019 المقامة على أرض الإمارات وذلك بفوزه على نظيره الكوري الحنوبي بهدف وحيد.

انتهى الشوط الأول سلبيًا الأداء والنتيجة، ليأتي هدف الحسم قبل نهاية الوقت الأصلي من المواجهة باثنتي عشر دقيقة وتحديدًا عند الدقيقة 78 عندما تمكن عبدالعزيز حاتم من وضع منتخب قطر في المقدمة، وذلك بتسديدة قوية بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك الكورية.

حاول المنتخب الكوري بعدها إدراك النتيجة، ولكن تماسك المنتخب القطري ونهجه التكتيكي المنضبط كان أعلى من خصمه الكوري، لتنتهي المواجهة بهدف وحيد لمنتخب قطر، وبهذه النتيجة عبر المنتخب القطري لدور الأربعة فيما غادر المنتخب الكوري المسابقة.