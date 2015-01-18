النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 5873 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4535 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد 42 عامًا من اجتماع الطائف.. "العلا" تستضيف اجتماعات "تنفيذي الألكسو" لثاني مرة

يناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تخص مستقبل المنظمة وتوجهاتها الاستراتيجية

تستضيف محافظة العلا شمال غرب المملكة، بمشاركة 21 دولة عربية، اجتماعات الدورة العادية 116 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، خلال الفترة 25- 27 يناير الجاري؛ حيث سيناقش أعضاء المجلس وممثلو الدول عددًا من الموضوعات التي تخدم أهداف "الألكسو" في العالم العربي، وتطوير مجالات عمل المنظمة في دول المنطقة.

ومن المنتظر أن تبحث اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو"، التي تُعقد في محافظة العلا لثاني مرة في تاريخ المملكة بعد انعقاده في مدينة الطائف قبل 42 عامًا وتحديدًا في عام 1979م، عددًا من الموضوعات التي تخص مستقبل المنظمة وتوجهاتها الاستراتيجية خلال المستقبل القريب.

ويأتي هذا الاجتماع بعد نحو 6 أشهر من رئاسة المملكة العربية السعودية للمجلس التنفيذي لـ"الألكسو"؛ حيث تعمل السعودية مع المنظمة للإسهام في تحقيق أهدافها والعمل المشترك بين الدول العربية الشقيقة، وهو ما يعكس اهتمام المملكة وريادتها في تطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم؛ حيث إنها كانت -ولا تزال- أحد المساهمين الرئيسيين في تعزيز ومد الجسور الثقافية بين الشعوب العربية ودعم الابتكار والإبداع، في مختلف المجالات.

وتُشكل استضافة محافظة العلا لاجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو"، بُعدًا مُهمًّا تتقاطع فيه عدد من مجالات عمل المنظمة مع المكانة التاريخية والحضارية والثقافية التي تتمتع بها محافظة العلا، التي تشكل ملتقى للحضارات القديمة، وتعد متحفًا تاريخيًّا يمتد عمره إلى آلاف السنين، ويضم عجائب طبيعية ومواقع تاريخية ومعالم أثرية حُفظت على مر القرون؛ إذ يوجد بها إرث بشري يعود إلى 200 ألف عام لم يستكشف معظمه بعد، وسط اهتمام حكومي جعل منها وجهة عالمية استثنائية، وحاضنة للجمال الطبيعي والتراث الإنساني الفريد.

يُذكر أن العلاقة بين المملكة ومنظمة "الألكسو" تمتد إلى 52 عامًا من تأسيس المنظمة، وشهدت مؤخرًا نشاطًا ملحوظًا في عدد من الأنشطة ذات العلاقة بعمل المنظمة، في حين تعمل المنظمة في نطاق جامعة الدول العربية، ومع اللجان الوطنية في الدول العربية كافة، في كل ما يخدم مجتمعاتها على المستويين المحلي والإقليمي، والوصول إلى التقارب الفكري والعملي في مجالات التربية والثقافة والعلوم من خلال تقديم المبادرات النوعية والشراكات القيمة مع مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة لرفع المستوى الثقافي بين أجزاء الوطن العربي.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
بعد 42 عامًا من اجتماع الطائف.. "العلا" تستضيف اجتماعات "تنفيذي الألكسو" لثاني مرة
سبق

تستضيف محافظة العلا شمال غرب المملكة، بمشاركة 21 دولة عربية، اجتماعات الدورة العادية 116 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، خلال الفترة 25- 27 يناير الجاري؛ حيث سيناقش أعضاء المجلس وممثلو الدول عددًا من الموضوعات التي تخدم أهداف "الألكسو" في العالم العربي، وتطوير مجالات عمل المنظمة في دول المنطقة.

ومن المنتظر أن تبحث اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو"، التي تُعقد في محافظة العلا لثاني مرة في تاريخ المملكة بعد انعقاده في مدينة الطائف قبل 42 عامًا وتحديدًا في عام 1979م، عددًا من الموضوعات التي تخص مستقبل المنظمة وتوجهاتها الاستراتيجية خلال المستقبل القريب.

ويأتي هذا الاجتماع بعد نحو 6 أشهر من رئاسة المملكة العربية السعودية للمجلس التنفيذي لـ"الألكسو"؛ حيث تعمل السعودية مع المنظمة للإسهام في تحقيق أهدافها والعمل المشترك بين الدول العربية الشقيقة، وهو ما يعكس اهتمام المملكة وريادتها في تطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم؛ حيث إنها كانت -ولا تزال- أحد المساهمين الرئيسيين في تعزيز ومد الجسور الثقافية بين الشعوب العربية ودعم الابتكار والإبداع، في مختلف المجالات.

وتُشكل استضافة محافظة العلا لاجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو"، بُعدًا مُهمًّا تتقاطع فيه عدد من مجالات عمل المنظمة مع المكانة التاريخية والحضارية والثقافية التي تتمتع بها محافظة العلا، التي تشكل ملتقى للحضارات القديمة، وتعد متحفًا تاريخيًّا يمتد عمره إلى آلاف السنين، ويضم عجائب طبيعية ومواقع تاريخية ومعالم أثرية حُفظت على مر القرون؛ إذ يوجد بها إرث بشري يعود إلى 200 ألف عام لم يستكشف معظمه بعد، وسط اهتمام حكومي جعل منها وجهة عالمية استثنائية، وحاضنة للجمال الطبيعي والتراث الإنساني الفريد.

يُذكر أن العلاقة بين المملكة ومنظمة "الألكسو" تمتد إلى 52 عامًا من تأسيس المنظمة، وشهدت مؤخرًا نشاطًا ملحوظًا في عدد من الأنشطة ذات العلاقة بعمل المنظمة، في حين تعمل المنظمة في نطاق جامعة الدول العربية، ومع اللجان الوطنية في الدول العربية كافة، في كل ما يخدم مجتمعاتها على المستويين المحلي والإقليمي، والوصول إلى التقارب الفكري والعملي في مجالات التربية والثقافة والعلوم من خلال تقديم المبادرات النوعية والشراكات القيمة مع مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة لرفع المستوى الثقافي بين أجزاء الوطن العربي.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
11:39 AM

بعد 42 عامًا من اجتماع الطائف.. "العلا" تستضيف اجتماعات "تنفيذي الألكسو" لثاني مرة

يناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تخص مستقبل المنظمة وتوجهاتها الاستراتيجية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - العلا
0
633

تستضيف محافظة العلا شمال غرب المملكة، بمشاركة 21 دولة عربية، اجتماعات الدورة العادية 116 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، خلال الفترة 25- 27 يناير الجاري؛ حيث سيناقش أعضاء المجلس وممثلو الدول عددًا من الموضوعات التي تخدم أهداف "الألكسو" في العالم العربي، وتطوير مجالات عمل المنظمة في دول المنطقة.

ومن المنتظر أن تبحث اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو"، التي تُعقد في محافظة العلا لثاني مرة في تاريخ المملكة بعد انعقاده في مدينة الطائف قبل 42 عامًا وتحديدًا في عام 1979م، عددًا من الموضوعات التي تخص مستقبل المنظمة وتوجهاتها الاستراتيجية خلال المستقبل القريب.

ويأتي هذا الاجتماع بعد نحو 6 أشهر من رئاسة المملكة العربية السعودية للمجلس التنفيذي لـ"الألكسو"؛ حيث تعمل السعودية مع المنظمة للإسهام في تحقيق أهدافها والعمل المشترك بين الدول العربية الشقيقة، وهو ما يعكس اهتمام المملكة وريادتها في تطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم؛ حيث إنها كانت -ولا تزال- أحد المساهمين الرئيسيين في تعزيز ومد الجسور الثقافية بين الشعوب العربية ودعم الابتكار والإبداع، في مختلف المجالات.

وتُشكل استضافة محافظة العلا لاجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة "الألكسو"، بُعدًا مُهمًّا تتقاطع فيه عدد من مجالات عمل المنظمة مع المكانة التاريخية والحضارية والثقافية التي تتمتع بها محافظة العلا، التي تشكل ملتقى للحضارات القديمة، وتعد متحفًا تاريخيًّا يمتد عمره إلى آلاف السنين، ويضم عجائب طبيعية ومواقع تاريخية ومعالم أثرية حُفظت على مر القرون؛ إذ يوجد بها إرث بشري يعود إلى 200 ألف عام لم يستكشف معظمه بعد، وسط اهتمام حكومي جعل منها وجهة عالمية استثنائية، وحاضنة للجمال الطبيعي والتراث الإنساني الفريد.

يُذكر أن العلاقة بين المملكة ومنظمة "الألكسو" تمتد إلى 52 عامًا من تأسيس المنظمة، وشهدت مؤخرًا نشاطًا ملحوظًا في عدد من الأنشطة ذات العلاقة بعمل المنظمة، في حين تعمل المنظمة في نطاق جامعة الدول العربية، ومع اللجان الوطنية في الدول العربية كافة، في كل ما يخدم مجتمعاتها على المستويين المحلي والإقليمي، والوصول إلى التقارب الفكري والعملي في مجالات التربية والثقافة والعلوم من خلال تقديم المبادرات النوعية والشراكات القيمة مع مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة لرفع المستوى الثقافي بين أجزاء الوطن العربي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,663
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,529
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,828
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,701

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة