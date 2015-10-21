النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" أنهى حياة نحو 180 ألف عامل صحي خلال 17 شهرًا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم "الخميس"، أن ما بين 80 ألفًا و180 ألف عامل صحي قضوا بسبب فيروس كورونا، بين يناير 2020 ومايو من العام الجاري.

وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس، على ضرورة أن يكون تلقيح المتخصصين في الرعاية الصحية أولوية.

وأوضح أن بيانات 119 بلدًا تشير إلى أن معدل اثنين من كل خمسة عاملين في مجال الرعاية الصحية في كل أنحاء العالم تلقوا اللقاح بالكامل؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" أنهى حياة نحو 180 ألف عامل صحي خلال 17 شهرًا
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم "الخميس"، أن ما بين 80 ألفًا و180 ألف عامل صحي قضوا بسبب فيروس كورونا، بين يناير 2020 ومايو من العام الجاري.

وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس، على ضرورة أن يكون تلقيح المتخصصين في الرعاية الصحية أولوية.

وأوضح أن بيانات 119 بلدًا تشير إلى أن معدل اثنين من كل خمسة عاملين في مجال الرعاية الصحية في كل أنحاء العالم تلقوا اللقاح بالكامل؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
07:07 PM
اخر تعديل
21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
09:44 PM

"كورونا" أنهى حياة نحو 180 ألف عامل صحي خلال 17 شهرًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
481

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم "الخميس"، أن ما بين 80 ألفًا و180 ألف عامل صحي قضوا بسبب فيروس كورونا، بين يناير 2020 ومايو من العام الجاري.

وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس، على ضرورة أن يكون تلقيح المتخصصين في الرعاية الصحية أولوية.

وأوضح أن بيانات 119 بلدًا تشير إلى أن معدل اثنين من كل خمسة عاملين في مجال الرعاية الصحية في كل أنحاء العالم تلقوا اللقاح بالكامل؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,315
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,669
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,974
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,083

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة