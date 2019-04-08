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إطلاق منصة إلكترونية للخدمات الطبية لخدمة المواطنين والمقيمين

العنزي: 40 ألف وظيفة بالقطاع الصحي للشباب والشابات قريباً

أكد رئيس لجنة المنشآت الطبية بغرفة الرياض الدكتور خالد العنزي، أنه يجرى التنسيق حالياً بين وزارة العمل ووزارة الصحة، للإعلان عن توفير 40 ألف وظيفة خلال الفترة القادمة بالقطاع الصحي في جميع التخصصات للشباب والشابات السعوديين.

وقال العنزي خلال "ديوانية القطاع الطبي"، التي احتضنتها غرفة الرياض مساء اليوم الاثنين، إن ما جاء في رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني من أهداف تستهدف النهوض بكل القطاعات الاقتصادية والخدمية، والتي يأتي القطاع الطبي في مقدمتها نظراً لحجمه الكبير ونموه المتسارع الذي يبدو أكثر وضوحاً من خلال التطور الكبير في الأجهزة والمعدات الطبية مما يعني جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وأشار إلى أن توظيف السعوديين والسعوديات بالقطاع الصحي يعد من أكبر التحديات التي تواجه القطاع في تأهيل الشباب للوظائف المتاحة، مشيراً إلى أن الهيئة السعودية الصحية تتبنى عدداً من البرامج التي تؤهل شباب وشابات الوطن على الوظائف المطلوبة من خلال إقامة دورات من 6 أشهر إلى سنة لإكساب الشباب والشابات الخبرات اللازمة ليتمكنوا من الانخراط في سوق العمل.

من جهته أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الطبية العالمية لتقنية المعلومات المحدودة، أحمد الظفيري إطلاق منصة إلكترونية قريباً تخدم المواطنين والمقيمين في تقديم النصائح والإرشادات الطبية لمزودي الخدمة، والتواصل، وتوجيه المريض على أقرب متخصص ومساعدته في الاختيار الأنسب لمتطلباته المتعلقة بالتعامل مع الجهات الصحية من مستشفيات ومستوصفات.

وطالب الظفيري الغرفة بتقديم الدعم من خلال توفير قاعدة بيانات واقتراحات لإكمال المشروع الذي يهدف إلى مواكبة التطورات الحديثة بالعالم، وتيسير الخدمة الطبية، الأمر الذي رحب به الدكتور خالد العنزي مؤكداً أن اللجنة تقدم ما بوسعها لجميع المستثمرين وكل ما يخدم القطاع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق منصة إلكترونية للخدمات الطبية لخدمة المواطنين والمقيمين
سبق

أكد رئيس لجنة المنشآت الطبية بغرفة الرياض الدكتور خالد العنزي، أنه يجرى التنسيق حالياً بين وزارة العمل ووزارة الصحة، للإعلان عن توفير 40 ألف وظيفة خلال الفترة القادمة بالقطاع الصحي في جميع التخصصات للشباب والشابات السعوديين.

وقال العنزي خلال "ديوانية القطاع الطبي"، التي احتضنتها غرفة الرياض مساء اليوم الاثنين، إن ما جاء في رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني من أهداف تستهدف النهوض بكل القطاعات الاقتصادية والخدمية، والتي يأتي القطاع الطبي في مقدمتها نظراً لحجمه الكبير ونموه المتسارع الذي يبدو أكثر وضوحاً من خلال التطور الكبير في الأجهزة والمعدات الطبية مما يعني جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وأشار إلى أن توظيف السعوديين والسعوديات بالقطاع الصحي يعد من أكبر التحديات التي تواجه القطاع في تأهيل الشباب للوظائف المتاحة، مشيراً إلى أن الهيئة السعودية الصحية تتبنى عدداً من البرامج التي تؤهل شباب وشابات الوطن على الوظائف المطلوبة من خلال إقامة دورات من 6 أشهر إلى سنة لإكساب الشباب والشابات الخبرات اللازمة ليتمكنوا من الانخراط في سوق العمل.

من جهته أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الطبية العالمية لتقنية المعلومات المحدودة، أحمد الظفيري إطلاق منصة إلكترونية قريباً تخدم المواطنين والمقيمين في تقديم النصائح والإرشادات الطبية لمزودي الخدمة، والتواصل، وتوجيه المريض على أقرب متخصص ومساعدته في الاختيار الأنسب لمتطلباته المتعلقة بالتعامل مع الجهات الصحية من مستشفيات ومستوصفات.

وطالب الظفيري الغرفة بتقديم الدعم من خلال توفير قاعدة بيانات واقتراحات لإكمال المشروع الذي يهدف إلى مواكبة التطورات الحديثة بالعالم، وتيسير الخدمة الطبية، الأمر الذي رحب به الدكتور خالد العنزي مؤكداً أن اللجنة تقدم ما بوسعها لجميع المستثمرين وكل ما يخدم القطاع.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
09:04 PM

إطلاق منصة إلكترونية للخدمات الطبية لخدمة المواطنين والمقيمين

العنزي: 40 ألف وظيفة بالقطاع الصحي للشباب والشابات قريباً

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نافل السبيعي - الرياض
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أكد رئيس لجنة المنشآت الطبية بغرفة الرياض الدكتور خالد العنزي، أنه يجرى التنسيق حالياً بين وزارة العمل ووزارة الصحة، للإعلان عن توفير 40 ألف وظيفة خلال الفترة القادمة بالقطاع الصحي في جميع التخصصات للشباب والشابات السعوديين.

وقال العنزي خلال "ديوانية القطاع الطبي"، التي احتضنتها غرفة الرياض مساء اليوم الاثنين، إن ما جاء في رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني من أهداف تستهدف النهوض بكل القطاعات الاقتصادية والخدمية، والتي يأتي القطاع الطبي في مقدمتها نظراً لحجمه الكبير ونموه المتسارع الذي يبدو أكثر وضوحاً من خلال التطور الكبير في الأجهزة والمعدات الطبية مما يعني جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وأشار إلى أن توظيف السعوديين والسعوديات بالقطاع الصحي يعد من أكبر التحديات التي تواجه القطاع في تأهيل الشباب للوظائف المتاحة، مشيراً إلى أن الهيئة السعودية الصحية تتبنى عدداً من البرامج التي تؤهل شباب وشابات الوطن على الوظائف المطلوبة من خلال إقامة دورات من 6 أشهر إلى سنة لإكساب الشباب والشابات الخبرات اللازمة ليتمكنوا من الانخراط في سوق العمل.

من جهته أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الطبية العالمية لتقنية المعلومات المحدودة، أحمد الظفيري إطلاق منصة إلكترونية قريباً تخدم المواطنين والمقيمين في تقديم النصائح والإرشادات الطبية لمزودي الخدمة، والتواصل، وتوجيه المريض على أقرب متخصص ومساعدته في الاختيار الأنسب لمتطلباته المتعلقة بالتعامل مع الجهات الصحية من مستشفيات ومستوصفات.

وطالب الظفيري الغرفة بتقديم الدعم من خلال توفير قاعدة بيانات واقتراحات لإكمال المشروع الذي يهدف إلى مواكبة التطورات الحديثة بالعالم، وتيسير الخدمة الطبية، الأمر الذي رحب به الدكتور خالد العنزي مؤكداً أن اللجنة تقدم ما بوسعها لجميع المستثمرين وكل ما يخدم القطاع.

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