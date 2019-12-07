بهجة جديدة تحتضنها الرياض.. افتتاح مدينة "سبوكي سيتي" الترفيهية

تشتمل على سينما ومسرح وركن ألعاب "بلاي رول" وجناح للأطفال

شهدت العاصمة الرياض، مساء اليوم، افتتاح مدينة "سبوكي سيتي" الترفيهية، في مركز الرياض بارك، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة، ورجال وسيدات الأعمال، والمهتمين بصناعة الترفيه بالمملكة.

وتحتوي المدينة على مناطق رئيسة، مثل منطقة المسرح والذي تقدَّم من خلاله استعراضات مشوقة مبهرة تعكس البهجة في حياة سكان المدينة، إضافة إلى منطقة ألعاب البلاي رول سينما - Cinema play-role – والتي تعتبر الأولي من نوعها بالمملكة، حيث توفر لروَّادها خوض مغامرة سينمائية فريدة يلعب فيها الزائر وأصدقاؤه دور البطولة.

وتتضمن المدينة المنطقة المحظورة التي يلتقي فيها الزوار بأشرار المدينة، ويعيشون فيها مغامرة شيقة لمدة 45 دقيقة مليئة بالرعب والتشويق والإثارة والمتعة.

ويمكن للزوار أن يستمتعوا مع أطفالهم باللعب وأنشطة وألعاب مبتكرة، ترسم السعادة والبهجة على وجوههم جميعاً، وهناك العديد من الأماكن التي تحفل بأنشطة وفعاليات متنوعة توفر ترفيهاً من نوع خاص لكل أفراد الأسرة مثل منطقة الداون تاون والمطاعم وغيرها.