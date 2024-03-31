فودة: الحكم التركي أدار "ديربي الرياض" بنجاح

أشاد محمد فودة خبير التحكيم في قنوات ksa sport بقرارات الحكم التركي شاكير خلال إدارته مباراة النصر والهلال في الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقال بعد المباراة: "هناك حالات تستحق التوقف عندها، كانت الأولى في الدقيقة السابعة بعد مطالبة عبدالرزاق حمدالله بركلة جزاء، وكان قرار الحكم صحيحًا باستمرار اللعب".

وأضاف: "كان على المفترض من الحكم منح بطاقة صفراء لعبدالرزاق حمدالله في الدقيقة العشرين بعد ضربه دجنيك".

وأشار فودة إلى أن الحكم أغفل منح سالم الدوسري بطاقة صفراء في الدقيقة الـ27 بعد دهسه على يد بيتروس.

وأضاف: الدقيقة الـ39 شهدت احتساب الحكم خطأ على حمدالله بعد دفعه بوتيا في كرة مشتركة، ولكن بوتيا بعد سقوطه ضرب حمدالله؛ فكان من المفترض منحه بطاقة صفراء.

وعن هدف الهلال الأول في الدقيقة الـ53 قال فودة: هدف صحيح؛ لأن اللاعب الذي سجل الهدف لم يكن متسللاً.

وختم الحالات التحكيمية بالحديث عن طرد محمد كنو في الدقيقة الـ66، وقال:قرار صحيح لمهاجمته اللاعب بتهور، وهو يمتلك بطاقة صفراء.