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"جندي في البحرية الأمريكية".. انتحار مطلق النار في فندق ولاية هاواي

تحصن في غرفته منذ مساء أمس

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم (الأحد)، أن جندي البحرية الأمريكية الذي أطلق النار بأحد الفنادق في هاواي قد انتحر.

وكان موقع "هاواي نيوز ناو" الأمريكي، قد أشار في وقت سابق اليوم إلى أن الشرطة لا تزال تطوق فندقًا في هونولولو بولاية هاواي الأمريكية، بعد أن أطلق مسلح النار عبر باب غرفة أحد النزلاء وتحصن داخلها.

وبيّن "هاواي نيوز ناو" أن إطلاق النار وقع في وقت متأخر أمس؛ ما أجبر النزلاء والموظفين في منتجع وفندق "كاهالا" إلى الاحتماء في أماكنهم.

وأضاف أن الشرطة أجلت النزلاء من الغرف القريبة من الحادث.

من ناحية أخرى، قال بريان لينش الضابط بالشرطة، قوله: "لم تقع إصابات وننتظر استسلام المشتبه به".

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا في قاعة الرقص بالفندق والشرطة تنتشر في مكان الحادث.

ونقلت "رويترز" عن شاهد عيان، أن ما يتراوح بين 75 و80 شخصًا كانوا موجودين في قاعة الرقص.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"جندي في البحرية الأمريكية".. انتحار مطلق النار في فندق ولاية هاواي
سبق

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم (الأحد)، أن جندي البحرية الأمريكية الذي أطلق النار بأحد الفنادق في هاواي قد انتحر.

وكان موقع "هاواي نيوز ناو" الأمريكي، قد أشار في وقت سابق اليوم إلى أن الشرطة لا تزال تطوق فندقًا في هونولولو بولاية هاواي الأمريكية، بعد أن أطلق مسلح النار عبر باب غرفة أحد النزلاء وتحصن داخلها.

وبيّن "هاواي نيوز ناو" أن إطلاق النار وقع في وقت متأخر أمس؛ ما أجبر النزلاء والموظفين في منتجع وفندق "كاهالا" إلى الاحتماء في أماكنهم.

وأضاف أن الشرطة أجلت النزلاء من الغرف القريبة من الحادث.

من ناحية أخرى، قال بريان لينش الضابط بالشرطة، قوله: "لم تقع إصابات وننتظر استسلام المشتبه به".

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا في قاعة الرقص بالفندق والشرطة تنتشر في مكان الحادث.

ونقلت "رويترز" عن شاهد عيان، أن ما يتراوح بين 75 و80 شخصًا كانوا موجودين في قاعة الرقص.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
09:28 PM

"جندي في البحرية الأمريكية".. انتحار مطلق النار في فندق ولاية هاواي

تحصن في غرفته منذ مساء أمس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم (الأحد)، أن جندي البحرية الأمريكية الذي أطلق النار بأحد الفنادق في هاواي قد انتحر.

وكان موقع "هاواي نيوز ناو" الأمريكي، قد أشار في وقت سابق اليوم إلى أن الشرطة لا تزال تطوق فندقًا في هونولولو بولاية هاواي الأمريكية، بعد أن أطلق مسلح النار عبر باب غرفة أحد النزلاء وتحصن داخلها.

وبيّن "هاواي نيوز ناو" أن إطلاق النار وقع في وقت متأخر أمس؛ ما أجبر النزلاء والموظفين في منتجع وفندق "كاهالا" إلى الاحتماء في أماكنهم.

وأضاف أن الشرطة أجلت النزلاء من الغرف القريبة من الحادث.

من ناحية أخرى، قال بريان لينش الضابط بالشرطة، قوله: "لم تقع إصابات وننتظر استسلام المشتبه به".

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا في قاعة الرقص بالفندق والشرطة تنتشر في مكان الحادث.

ونقلت "رويترز" عن شاهد عيان، أن ما يتراوح بين 75 و80 شخصًا كانوا موجودين في قاعة الرقص.

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