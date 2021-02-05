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إدارة "توكلنا": عودة التطبيق للعمل بعد تفعيل التحسينات والإصلاحات عليه

عدد المسجَّلين فيه ارتفع إلى 12.5 مليون مستخدم في 3 أيام

أعلنت إدارة تطبيق "توكلنا"، أنه بتوفيق من الله تعالى، ثم بجهود العاملين في التطبيق من أبناء وبنات هذا الوطن، فقد تم الانتهاء من تشخيص الخلل التقني الذي كان يحد من عمليات دخول كثير من المستخدمين إلى التطبيق خلال اليومين الماضيين، بعد عمليات متابعة وتحليل دقيقة استمرت منذ عصر الثلاثاء وحتى مساء الخميس.

وأكدت إدارة تطبيق "توكلنا" أن التطبيق بات يعمل بكفاءة عالية الآن مع استقرار الخدمة بعد تفعيل بعض الإصلاحات والتحسينات التقنية، حيث بات بإمكان المستخدمين الاستفادة منه في إثبات حالتهم الصحية خلال دخولهم أو مراجعاتهم للدوائر الحكومية أو زياراتهم المراكز والأسواق التجارية، فيما سيتم العمل على إعادة كامل خدمات التطبيق المميزة خلال الفترة القليلة المقبلة؛ وفي مقدمتها خدمة حجز فحص كورونا، وخدمات المحفظة الرقمية، ولوحة البيانات والخدمات الأخرى.

وقدمت إدارة تطبيق "توكلنا"، شكرها وتقديرها لعموم المستخدمين على عميق تفهمهم لهذا الإشكال التقني الذي كان بسبب عمليات الدخول الكبيرة على التطبيق التي ترافقت مع إلزامية إبراز تطبيق "توكلنا" لإثبات الحالة الصحية في مواقع العمل والمحلات والأسواق التجارية، حيث وصلت العمليات المنفذة في يوم واحد لما يزيد عن 250 مليون عملية وهو رقم ضخم جداً لا يستبعد معه وقوع مثل هذه الإشكالات التقنية.

ونوهت إدارة تطبيق "توكلنا" إلى أن التطبيق منذ إطلاقه بتاريخ 11 مايو 2020، لم تعترضه أية مشكلات تقنية جوهرية، حتى مع موجات التسجيل المرتفعة، حيث كان يقدم خدماته بكفاءة عالية لنحو 9.7 مليون مستخدم، بإدارة ومتابعة من فريق تقني سعودي بالكامل، يمثلون سر نجاح وتميز هذا التطبيق.

وبينت أن عدد المسجلين في التطبيق ارتفع إلى 12.5 مليون مستخدم في 3 أيام فقط بنسبة زيادة تصل إلى 22.5% خلال فترة قصيرة، ما تسبب بالضغط على الشبكة وعدم استقرار الخدمة، ومع ذلك فقد تم تقديم بدائل سريعة مؤقتة للمستخدمين من خلال إرسال إثبات حالتهم الصحية عبر الرسائل النصية.

وجددت إدارة تطبيق "توكلنا" التزامها بتقديم خدماتها المتميزة لعموم المواطنين والمقيمين، دعماً لجهود الدولة الصحية في احتواء جائحة كوفيد 19، وحثت جميع المستخدمين على تحديث التطبيق من خلال متاجر التطبيقات المعتمدة.

تطبيق توكلنا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إدارة "توكلنا": عودة التطبيق للعمل بعد تفعيل التحسينات والإصلاحات عليه
سبق

أعلنت إدارة تطبيق "توكلنا"، أنه بتوفيق من الله تعالى، ثم بجهود العاملين في التطبيق من أبناء وبنات هذا الوطن، فقد تم الانتهاء من تشخيص الخلل التقني الذي كان يحد من عمليات دخول كثير من المستخدمين إلى التطبيق خلال اليومين الماضيين، بعد عمليات متابعة وتحليل دقيقة استمرت منذ عصر الثلاثاء وحتى مساء الخميس.

وأكدت إدارة تطبيق "توكلنا" أن التطبيق بات يعمل بكفاءة عالية الآن مع استقرار الخدمة بعد تفعيل بعض الإصلاحات والتحسينات التقنية، حيث بات بإمكان المستخدمين الاستفادة منه في إثبات حالتهم الصحية خلال دخولهم أو مراجعاتهم للدوائر الحكومية أو زياراتهم المراكز والأسواق التجارية، فيما سيتم العمل على إعادة كامل خدمات التطبيق المميزة خلال الفترة القليلة المقبلة؛ وفي مقدمتها خدمة حجز فحص كورونا، وخدمات المحفظة الرقمية، ولوحة البيانات والخدمات الأخرى.

وقدمت إدارة تطبيق "توكلنا"، شكرها وتقديرها لعموم المستخدمين على عميق تفهمهم لهذا الإشكال التقني الذي كان بسبب عمليات الدخول الكبيرة على التطبيق التي ترافقت مع إلزامية إبراز تطبيق "توكلنا" لإثبات الحالة الصحية في مواقع العمل والمحلات والأسواق التجارية، حيث وصلت العمليات المنفذة في يوم واحد لما يزيد عن 250 مليون عملية وهو رقم ضخم جداً لا يستبعد معه وقوع مثل هذه الإشكالات التقنية.

ونوهت إدارة تطبيق "توكلنا" إلى أن التطبيق منذ إطلاقه بتاريخ 11 مايو 2020، لم تعترضه أية مشكلات تقنية جوهرية، حتى مع موجات التسجيل المرتفعة، حيث كان يقدم خدماته بكفاءة عالية لنحو 9.7 مليون مستخدم، بإدارة ومتابعة من فريق تقني سعودي بالكامل، يمثلون سر نجاح وتميز هذا التطبيق.

وبينت أن عدد المسجلين في التطبيق ارتفع إلى 12.5 مليون مستخدم في 3 أيام فقط بنسبة زيادة تصل إلى 22.5% خلال فترة قصيرة، ما تسبب بالضغط على الشبكة وعدم استقرار الخدمة، ومع ذلك فقد تم تقديم بدائل سريعة مؤقتة للمستخدمين من خلال إرسال إثبات حالتهم الصحية عبر الرسائل النصية.

وجددت إدارة تطبيق "توكلنا" التزامها بتقديم خدماتها المتميزة لعموم المواطنين والمقيمين، دعماً لجهود الدولة الصحية في احتواء جائحة كوفيد 19، وحثت جميع المستخدمين على تحديث التطبيق من خلال متاجر التطبيقات المعتمدة.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
11:56 PM
اخر تعديل
06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
01:28 AM

إدارة "توكلنا": عودة التطبيق للعمل بعد تفعيل التحسينات والإصلاحات عليه

عدد المسجَّلين فيه ارتفع إلى 12.5 مليون مستخدم في 3 أيام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة تطبيق "توكلنا"، أنه بتوفيق من الله تعالى، ثم بجهود العاملين في التطبيق من أبناء وبنات هذا الوطن، فقد تم الانتهاء من تشخيص الخلل التقني الذي كان يحد من عمليات دخول كثير من المستخدمين إلى التطبيق خلال اليومين الماضيين، بعد عمليات متابعة وتحليل دقيقة استمرت منذ عصر الثلاثاء وحتى مساء الخميس.

وأكدت إدارة تطبيق "توكلنا" أن التطبيق بات يعمل بكفاءة عالية الآن مع استقرار الخدمة بعد تفعيل بعض الإصلاحات والتحسينات التقنية، حيث بات بإمكان المستخدمين الاستفادة منه في إثبات حالتهم الصحية خلال دخولهم أو مراجعاتهم للدوائر الحكومية أو زياراتهم المراكز والأسواق التجارية، فيما سيتم العمل على إعادة كامل خدمات التطبيق المميزة خلال الفترة القليلة المقبلة؛ وفي مقدمتها خدمة حجز فحص كورونا، وخدمات المحفظة الرقمية، ولوحة البيانات والخدمات الأخرى.

وقدمت إدارة تطبيق "توكلنا"، شكرها وتقديرها لعموم المستخدمين على عميق تفهمهم لهذا الإشكال التقني الذي كان بسبب عمليات الدخول الكبيرة على التطبيق التي ترافقت مع إلزامية إبراز تطبيق "توكلنا" لإثبات الحالة الصحية في مواقع العمل والمحلات والأسواق التجارية، حيث وصلت العمليات المنفذة في يوم واحد لما يزيد عن 250 مليون عملية وهو رقم ضخم جداً لا يستبعد معه وقوع مثل هذه الإشكالات التقنية.

ونوهت إدارة تطبيق "توكلنا" إلى أن التطبيق منذ إطلاقه بتاريخ 11 مايو 2020، لم تعترضه أية مشكلات تقنية جوهرية، حتى مع موجات التسجيل المرتفعة، حيث كان يقدم خدماته بكفاءة عالية لنحو 9.7 مليون مستخدم، بإدارة ومتابعة من فريق تقني سعودي بالكامل، يمثلون سر نجاح وتميز هذا التطبيق.

وبينت أن عدد المسجلين في التطبيق ارتفع إلى 12.5 مليون مستخدم في 3 أيام فقط بنسبة زيادة تصل إلى 22.5% خلال فترة قصيرة، ما تسبب بالضغط على الشبكة وعدم استقرار الخدمة، ومع ذلك فقد تم تقديم بدائل سريعة مؤقتة للمستخدمين من خلال إرسال إثبات حالتهم الصحية عبر الرسائل النصية.

وجددت إدارة تطبيق "توكلنا" التزامها بتقديم خدماتها المتميزة لعموم المواطنين والمقيمين، دعماً لجهود الدولة الصحية في احتواء جائحة كوفيد 19، وحثت جميع المستخدمين على تحديث التطبيق من خلال متاجر التطبيقات المعتمدة.

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